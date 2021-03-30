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    Економіка та фінанси

    Направлення податку від викидів на фінансування «зеленої» енергетики не стимулює модернізацію промисловості, – екологи

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    Направлення податку від викидів на фінансування «зеленої» енергетики не стимулює модернізацію промисловості, – екологи

    Екологи нагадали про європейський досвід екомодернізації промисловості

    Кошти від податку на викиди СО2 мають спрямовуватись на екомодернізацію промислових підприємств, а не на вирішення проблем «зеленої» енергетики. Про це йдеться в заяві Професійної асоціації екологів України.

    «Кошти з податку на СО2 необхідно направляти на модернізацію та декарбонізацію підприємств, де ці викиди СО2 здійснюються – в індустріальні регіони. Запропонована концепція щодо фінансування «зеленої» енергетики ніяким чином не буде стимулювати процес екологічної модернізації промисловості», – зазначається в заяві.

    Екологи нагадали про європейський досвід екомодернізації промисловості для зменшення рівня викидів СО2, зазначивши, що держави при цьому застосовували різні інструменти для стимулювання модернізації. Зокрема, надавали підтримку у вигляді субсидій, дотацій, податкових пільг, повернення податків, пільгових кредитів, грантів тощо. Та наголосили: Україні також варто застосувати ці інструменти.

    «Зростання ставок податку та скорочення інвестицій в підвищення енергоефективності українських промислових підприємств – це буде не той цільовий результат, який покращить стан навколишнього середовища», – зазначили в ПАЕУ.

    В ПАЕУ також звернули увагу, що зобов’язання перед виробниками електроенергії з відновлювальних джерел взяла на себе держава, і саме вона має забезпечувати їх виконання згідно законодавства. І закликали відхилити концепцію щодо фінансування за рахунок податку на викиди двооксиду вуглецю відновлювальних джерел енергії, наголосивши, що це не сприятиме декарбонізації промисловості.

    Раніше представники промислових підприємств звернулися до прем’єра з відкритим листом, у якому попередили: підвищення податку на викиди СО2 та спрямування коштів на субсидування «зеленої енергетики» може закінчитися повною деіндустріалізацією України. Вони висловили переконання, що екоподаток необхідно направляти на модернізацію підприємств, а для розрахунків з «зеленою енергетикою» уряд має випустити зелені євробонди в ЄС під мінімальні відсотки.

    В свою чергу народний депутат Дмитро Кисилевський заявив, що влада має не підвищувати податок на викиди СО2 для підприємств, а надавати стимули, які допоможуть промисловості модернізуватися.

    Теги: ЄС екологія енергетика податки фінансування
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