Нардеп від ОПЗЖ купив будинок у Чернівцях на 500 «квадратів»

Згідно з декларацією, вартість будинку – 4 млн 332 тис. грн

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» та ексглава Чернівецької ОДА Михайло Папієв придбав собі житловий будинок на понад 500 квадратних метрів в Чернівцях. Про це вказано в декларації нардепа.

Згідно з документом, будинок у Папієва з'явився 1 жовтня. Площа нерухомості – 502 квадратних метрів. Вартість будинку – 4 млн 332 тис. грн.

Крім того, в декларації Папієва є три земельні ділянки в Чернівцях, дві земельні ділянки в селі Глиниця, п'ять земельних ділянок в селі Драчинці, квартира у спільній власності в Чернівцях.

На дружину записаний будинок в Чернівцях, Драчинцях і Глиниці. Також у нього є будинок в Драчинцях.

До слова, голова наглядової ради Укресімбанку, де напали на журналістів, купила ванну за 218 тис. грн. Так, 13 вересня Оляна Гордієнко купила ванна Ottocento торгової марки Agape, а 10 вересня – паркетну дошку Natural Wood Rovere торгової марки Mardegan.

Ванна обійшлася Гордієнко у 218,2 тис. гривень, а паркетна дошка – у 239,1 тис. гривень.

Також колишнього міністра через декларацію покарали смішним штрафом «із виховною метою».

Нагадаємо, НАЗК перевіряє декларації Зеленського і Баканова.

А ще заступниця міністра освіти «приховала» гроші на рахунку в банку

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