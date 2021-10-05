Колишнього міністра покарали смішним штрафом «із виховною метою»

У суді Уманський не визнав вини, а його захисник наполягав на закритті справи за відсутності події і складу адмінправопорушення.

Після відставки Ігор Уманський вчасно не подав електронну декларацію

Печерський районний суд Києва оштрафував на 1,7 тис. грн колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського за несвоєчасне подання електронної декларації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 1 жовтня.

До суду надійшли матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції, в яких вказано: ексвисокопосадовцю необхідно було подати декларацію перед звільненням до 28 квітня 2020 року (офіційно Уманського звільнили 30 березня 2020 року). Натомість колишній міністр оприлюднив е-декларацію на сайті НАЗК аж 26 серпня.

При цьому, декларацію перед звільнення Уманський подав після направлення йому Національним агентством повідомлення про факт неподання декларації особи. Вказане правопорушення було виявлено 22 липня 2021 року.

У суді Уманський не визнав вини. Його захисник просив суд закрити справу за відсутності події та складу адмінправопорушення, посилаючись на сплив термінів притягнення до адмінвідповідальності. Водночас адвокат ексміністра заявив, що законодавство про запобігання корупції не визначає термінів подання декларації перед звільненням. Відповідно, це вказує на те, що його клієнт не мав умислу на вчинення корупційного правопорушення.

Прокурор наполягав покарати колишнього міністра штрафом у розмірі 1,7 тис. грн.

Суд дійшов висновків, що провина Уманського підтверджується даними протоколу про адміністративне правопорушення, копіями матеріалів особової справи з міністерства фінансів, копіями матеріалів з НАЗК щодо послідовності дій ексміністра в Єдиному державному реєстрі декларацій.

«Одним з основоположних принципів діяльності із запобігання і протидії корупції є невідворотність відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, оскільки ці правопорушення несуть негативні наслідки, які можуть виявитися у підриві авторитету державних органів, а тому таке правопорушення не може бути визнане, як малозначне… При вирішенні питання про накладення адміністративного стягнення суд враховує характер вчиненого правопорушення, дані про особу правопорушника, і вважає можливим у виховних цілях призначити стягнення у вигляді штрафу», – наголосив суд.

Крім штрафу, суд стягує з ексміністра 454 грн судового збору.

Що цікаво: справа надійшла до Печерського райсуду 22 липня 2021 року. І вже 27 серпня Феміда задовольнила клопотання прокурора та застосувала привід до Ігоря Уманського, якого до суду мали доставити правоохоронці столичного дніпровського управління поліції. Все через те, що колишній високопосадовець двічі проігнорував судові засідання.

Ігор Уманський працює в державному управлінні з 1997 року. У різні роки займав посади в Міністерстві економіки, Національному Банку, Міністерстві фінансів, Державній іпотечній установі, «Укргазбанку». Двічі – з 2008 до 2010 і у 2020 – обіймав посаду міністра фінансів України.

Перебуваючи на позиції міністра фінансів в уряді Дениса Шмигаля, подав у правоохоронні органи пакет матеріалів про масштабну корупцію в податкових і митних органах (так звані «скрутки»).

Через рік після звільнення виступив з цими матеріалами публічно та звинуватив чинну владу в небажанні викорінювати корупцію у вищих ешелонах влади. Також заявив про існування картельної змови в флагманському проєкті Володимира Зеленського «Велике будівництво».

14 серпня 2021 року двічі міністр фінансів Ігор Уманський презентував стратегію «Стрибок у неоіндустріальний світ» і розповів, яку економічну політику має проводити Україна, щоб забезпечити своїм громадянам добробут і гідне життя.