«Слуги народу» дорікнули спікеру таємним бізнесом

«Слуга» Радуцький звернувся до Разумкова: «Я вам бажаю, щоб ви як народний депутат допомагали країні без подвійних стандартів»

Радуцький: «У мене є здогадка, чому ви саме про ломбарди не згадуєте, але це на вашій совісті»

Нардеп Михайло Радуцький висловив обурення тим, що спікер у своїх останніх промовах на посаді голови Верховної Ради дорікав президенту офшорним скандалом. Натомість Радуцький натякнув на бізнесову таємницю самого Разумкова. Про це він заявив під час засідання Верховної Ради 7 жовтня.

«Ви звинуватили президента у не дуже приємній формі про офшори, забуваючи про те, що один з перших законів, який прийняла ця Верховна Рада – це був антиофшорний закон. І водночас ви жодного разу не згадали у своїх виступах про ломбарди. Ломбарди мало наживаються у нас на жебракуванні людей? У мене є здогадка, чому ви саме про ломбарди не згадуєте, але це на вашій совісті», – дорікнув Радуцький.

Зазначимо, в декларації Разумкова за 2019 рік, яку він подав у травні 2020 року, було вказано, що його дружина Юлія Чайка володіла компанією «Ломбард «Про100кредит» і ще трьома фірмами.

У 2020 році Разумков заявив, що його сім'я більше не володіє ломбардами.

Сьогодні, 7 жовтня, Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

Як повідомлялося, трьом народним депутатам від «Слуги народу», які голосували проти відсторонення спікера Дмитра Разумкова та вважаються близькими до нього, надані гарантії, що їх не будуть намагатися позбавити депутатського мандата у разі виходу з фракції.

До слова, внесення питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради не підтримали шестеро нардепів «слуг народу».

Також, 6 жовтня Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, які можуть працювати у парламенті на другому та третьому поверхах. Додамо, що свого часу, у березні 2020 року, Разумков і вводив обмеження для журналістів для відвідин парламенту.

Нагадаємо, на пленарному засіданні 5 жовтня народні депутати відсторонили голову Верховної Ради Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань парламенту упродовж двох днів. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів.

Окрім цього, вони підтримали ініціативу внесення до порядку денного шостої сесії Верховної Ради питання про відкликання Разумкова з посади спікера українського парламенту.

Згодом Разумков дав оцінку діям Зеленського та Стефанчука.

Також Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.