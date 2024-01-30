Британія не купуватиме у Японії снаряди для України – Wall Street Journal

Конкретні причини, через які британська влада вирішила змінити свої плани, щодо Японії - не відомі

Лондон вирішив не купувати озброєння у Токіо для підтримки України

Велика Британія вирішила відмовитися від планів закуповувати у Японії снаряди калібру 155 мм для поповнення власних арсеналів для того, щоб продовжувати постачати боєприпаси британського виробництва в Україну. Про це пише The Wall Street Journal. За даними джерел видання, Лондон офіційно ще не пропонував японській стороні реалізувати цю ідею.

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Як пише видання, японська компанія Komatsu виготовляє артилерійські снаряди калібру 155 мм за ліцензією британської BAE Systems. Конкретні причини, через які британська влада вирішила змінити свої плани, не вказуються. При цьому представник Міноборони Сполученого королівства запевнив, що його країна разом з іншими партнерами «продовжуватиме забезпечувати Україну в кращому вигляді, щоб вона змогла захистити свою територію».

Видання нагадує, що у грудні минулого року повідомлялося про можливість постачання Японією до Великобританії артилерійських боєприпасів. При цьому Токіо змінив правила експортного регулювання, що наразі дозволяє країні експортувати снаряди калібру 155 мм за кордон.

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Раніше Глава Пентагону Ллойд Остін та генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорили нарощування виробництва озброєнь для поповнення власних запасів та постачань Україні. Сторони наголосили на необхідності збереження підтримки Києва з боку Альянсу.

Нагадаємо, радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван та Генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорили війну в Україні та співпрацю між Росією та КНДР.