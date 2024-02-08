Нацбанк працює над закриттям схем із «тіньовими» переказами

Заступниця глави Нацбанку заявила, що проблема «тіньових» платежів справді актуальна для України

Національний банк України напрацьовує механізм мінімізації податкових схем, у яких використовуються карткові перекази або перекази готівки через термінали самообслуговування. Про це на конференції «Фінанси для бізнесу під час війни» сказала перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

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«З точки зору запровадження додаткових обмежень на операції фізичних осіб, обмежень щодо розпорядження власними коштами це дуже сенситивна тема. Ми це питання опрацьовуємо з усіх точок зору. Мені не хотілося б зараз, доти, доки ми не визначимося остаточно, щось анонсувати, щоб уникнути якихось маніпуляцій і таких речей», – сказала вона.

За словами заступниці глави Нацбанку, проблема «тіньових» платежів справді актуальна.

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Рожкова зазначила, що це не стосується всієї країни, але водночас зачіпає більшу частину бізнесу, який продовжує використовувати «найрізноманітніші механізми ухилення, зменшення оподаткування тощо».

«Тому, з урахуванням досвіду, який ми маємо, ми наразі опрацьовуємо це питання і далі вже радитимемося з нашими колегами з профільного комітету, як краще нам це зробити, щоб, з одного боку, не обмежити нормальний бізнес, нормальних людей, а з іншого – все-таки зменшити можливості маніпуляцій та обходу закону», – сказала Рожкова.

Нагадаємо, Національний банк України працює над другим етапом валютної лібералізації.

До слова, Національний банк України прогнозує зростання зарплат українців через брак кваліфікованих працівників.