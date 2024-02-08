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Нацбанк працює над закриттям схем із «тіньовими» переказами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нацбанк працює над закриттям схем із «тіньовими» переказами
Національний банк України працює над рішенням щодо обмеження карткових переказів
фото з відкритих джерел

Заступниця глави Нацбанку заявила, що проблема «тіньових» платежів справді актуальна для України

Національний банк України напрацьовує механізм мінімізації податкових схем, у яких використовуються карткові перекази або перекази готівки через термінали самообслуговування. Про це на конференції «Фінанси для бізнесу під час війни» сказала перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

«З точки зору запровадження додаткових обмежень на операції фізичних осіб, обмежень щодо розпорядження власними коштами це дуже сенситивна тема. Ми це питання опрацьовуємо з усіх точок зору. Мені не хотілося б зараз, доти, доки ми не визначимося остаточно, щось анонсувати, щоб уникнути якихось маніпуляцій і таких речей», – сказала вона.

За словами заступниці глави Нацбанку, проблема «тіньових» платежів справді актуальна.

Рожкова зазначила, що це не стосується всієї країни, але водночас зачіпає більшу частину бізнесу, який продовжує використовувати «найрізноманітніші механізми ухилення, зменшення оподаткування тощо».

«Тому, з урахуванням досвіду, який ми маємо, ми наразі опрацьовуємо це питання і далі вже радитимемося з нашими колегами з профільного комітету, як краще нам це зробити, щоб, з одного боку, не обмежити нормальний бізнес, нормальних людей, а з іншого – все-таки зменшити можливості маніпуляцій та обходу закону», – сказала Рожкова.

Нагадаємо, Національний банк України працює над другим етапом валютної лібералізації.

До слова, Національний банк України прогнозує зростання зарплат українців через брак кваліфікованих працівників.

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Теги: Нацбанк НБУ гроші бізнес банк

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