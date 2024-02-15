«Яєць по 17 гривень» більше не буде. Міноборони змінює систему закупівель

До травня 2023 року постачальники могли фактично самостійно встановлювати ціни, за якими вони відвантажували продукти харчування військовим частинам

Міноборони запровадило граничні ціни на продукти, вище яких постачальники не можуть постачати продукти військовим

Міністерство оборони продовжує співпрацю з правоохоронними органами, щоб ліквідувати ризики проявів корупції під час закупівель для ЗСУ, та одночасно запроваджує нову архітектуру закупівель відповідно до стандартів країн НАТО. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.

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У Міноборони пояснюють, що до травня 2023 року постачальники могли фактично самостійно встановлювати ціни, за якими вони відвантажували продукти харчування військовим частинам. Для цього, вони напередодні тендеру встановлювали неконкурентно низьку вартість на весь набір харчування, до якого входили всі продукти.

«Це дозволяло виграти тендер. А після перемоги, компанія-постачальник вносила зміни у вартість окремих продуктів. А саме у бік збільшення ціни на масові групи товарів, такі як овочі, фрукти, молочні та м'ясні вироби тощо. І знижували ціни на неходові товари. Такі, як полуниця, лохина. Це дозволяло залишати сумарну ціну продуктового набору незмінною. Саме за такою схемою з'явилися сумновідомі «яйця по 17 грн», – зауважили у відомстві.

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фото: Міністерство оборони України

Щоб уникнути таких зловживань, Міноборони запровадило граничні ціни на продукти, вище яких постачальники не можуть постачати продукти військовим. Наприклад, якщо раніше, за даними НАБУ, постачальники встановлювали закупівельну ціну на картоплю 16 грн/кг, то одному з тендерів Міноборони в грудні 2023 року вказало граничну ціну 10,35 грн. Схожа ситуація з капустою (28 грн і 14,54 грн відповідно) та цибулею (39 грн та 22,86 грн відповідно).

«Нова команда Міноборони не зупинилася на цьому. Започаткована кардинальна реформа закупівель. Нова система передбачає дворівневий механізм – Міноборони встановлює правила закупівель та перевіряє якість, а безпосередні закупівлі проводить нова агенція «Державний оператор тилу», – підкреслили у відомстві.

У Міноборони наголошують, що раніше ці функції зосереджувалися в міністерстві, що могло призводити до конфлікту інтересів, тож розподіл обов'язків повинен ліквідувати корупційні ризики.

Нагадаємо, фахівці НАБУ підтвердили існування корупційної схеми на закупівлі продуктів Міноборони.

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Аби підтвердити факти зловживань, детективи вилучають та опрацьовують величезний масив первинних документів складського обліку військових частин, одержувачів послуги, що необхідно для встановлення обсягів постачання всіх найменувань продуктів за каталогом.

Також Міноборони прокоментувало інформацію про зміну підходу НАТО до допомоги Україні.

«Таке обговорення йде. До цього НАТО, як організація, займалося нелетальною допомогою. Оскільки й так всі члени НАТО є учасниками групи «Рамштайн», то обговорюється власне механізм. Щоб координувало роботу НАТО, як організація», – розповів Павлюк.

За його словами, якщо це зробить процес допомоги Україні більш скоординованим, кращим та ефективнішим, то таке рішення буде прийняте.