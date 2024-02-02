Російські чиновники «втрачають голову» після роботи на окупованих територіях – ЗМІ

Чинний голова Омської області Віталій Хоценко, який працював на окупованих територіях, та заступник керівника казначейства Мінфіну РФ Олександр Демидов у самопроголошеній ДНР

Джерела зазначають, що працівники з Росії провертають багатомільйонні корупційні схеми на окупованих територіях

З початку літа 2022 року чиновники з РФ масово займають керівні посади на окупованих територіях України. Вся причина у тому, що місцеві жителі не виявляли бажання працювати на Росію, а також те, що російська влада хотіла давати кошти на «відбудову» у російські руки.

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Проте наразі в Росії стурбовані поведінкою цих чиновників, які якийсь час попрацювали на окупованих територіях України – а потім отримали нове призначення і повернулися до Росії. Про це пише російське видання «Медуза».

За їхніми словами, основна причина в тому, що на анексованих територіях чиновники «навчаються надто вільному поводженню» з бюджетними грошима, спрямованими на їхнє «відновлення», навіть за мірками російських держслужбовців. Один із регіональних чиновників назвав це «справжньою школою корупції».

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«Там бабла багато, а контролю немає. Схеми провернути легко, і є охочі з місцевих у цьому допомогти. Все погано: обстріл. Дуже просто приховати огріхи, навіть якщо гроші просто вкрали», – розповідає анонімне джерело виданню.

Джерела «Медузи» зазначають, що, попрацювавши за таких умов, «чиновники втрачають страх». А повернувшись до Росії, починають «приміряти правила звідти вдома» і, зокрема, намагаються «освоювати» більше бюджетних коштів, ніж прийнято у російській системі, тож їх «доводиться зупиняти, переконувати».

Видання наводить історію двох губернаторів: голови Омської області Віталія Хоценко (дев'ять місяців очолював «уряд ДНР») та голови Чукотки Владиславв Кузнєцовв (був заступником «голови уряду ЛНР»).

«Обидва були звичайними чиновниками. Як повенулися до Росії, пішли скарги. Місцеві в трансі від їхнього нового стилю. Губернатори тепер мають «напіввоєнний стиль спілкування і просять всіх падати їм в ноги», – розповідають журналісти.

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У матеріалі підсумовують, що такі чиновники після роботи з контрактами на сотні мільйонів доларів, хочуть і далі так жити та мати «високий статус».

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