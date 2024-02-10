«Приват24» призупинить роботу: коли і чому

Уночі, 11 лютого, додаток та web-версія «Приват24» будуть тимчасово недоступні

У ніч на 11 лютого проводитимуться регламентні роботи у «Приват24», тож роботу сервісу тимчасово обмежать. Про це пише пресслужба банку.

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«Звичайно, ми б дуже хотіли підвищувати якість наших сервісів одним натиском пальця, але цей процес потребує трохи більше часу», – йдеться в повідомленні.

Так, з 01:00 до 05:00 додаток та web-версія «Приват24» будуть тимчасово недоступні.

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Клієнтів закликають врахувати інтервал проведення регламентних робіт, якщо вони планують платіжні операції.

Користуватися банкоматами, терміналами самообслуговування і POS-терміналами банку можна буде без обмежень.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив плани проведення інспекційних перевірок банків на 2024 рік, складені із застосуванням ризик-орієнтованого підходу. До переліку увійшло 27 банків з 63 наявних фінустанов.

Як повідомлялося, проведена Національним банком України у 2023 році оцінка стійкості банків виявила проблеми у п’яти банків, три з яких мають ризики повністю втратити капітал. Вони зможуть поповнити капітал або вжити інші заходи до квітня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Приватбанк навчатиме пенсіонерів «фінансової мудрості».