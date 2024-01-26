Новини з Ірландії: виплати для біженців скоротять, але не всім

Уряд Ірландії сподівається запровадити скорочення виплат для новоприбулих біженців із початку лютого

Скорочені виплати для нових українських біженців в Ірландії будуть запроваджено на початку лютого. Але вони стосуватимуться лише періоду проживання у житлі від держави, а далі українці зможуть отримувати більшу суму виплат. Про це пише видання Irish Independent.

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Новоприбулі українці також матимуть гарантоване державою житло лише протягом перших 90 днів. Про це заявила міністр соціального захисту Хізер Хамфріс.

В Ірландії схвалили нові правила перебування українських біженців, які стосуватимуться лише новоприбулих людей. Зокрема, термін проживання у безплатному житлі від держави обмежуватиметься 90 днями, а щотижневі виплати втікачам від війни скоротять до 38,80 євро з 220 євро.

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За словами міністра, українські біженці отримуватимуть менші виплати лише поки вони проживатимуть у державному житлі. Українці отримуватимуть більшу соціальну допомогу, коли житимуть самостійно поза державним житлом.

Спеціальні центри прибуття для українців прийматимуть лише новоприбулих, повідомила Хізер Хамфріс Комітету соціального захисту. Деякі з цих нових центрів будуть збудовані по всій країні. Біженців розміщуватимуть там упродовж 90 днів.

«Отже той факт, що вони перебувають у певному центрі розміщення, дає їм право на оплату», – наголосила міністр.

Ірландські політики зазначають, що відтепер буде велика різниця між тими, хто йде до центру розміщення, та тими, хто знаходить житло самостійно. Знижені виплати також стимулюватимуть шукати власне житло.

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Водночас, як пише видання, це призведе до «конкуренції» українських біженців з ринком оренди, оскільки кожен, хто їх прийме, отримуватиме від держави 800 євро на місяць.

Нагадаємо, Ірландія прийняла вже понад 110 тисяч біженців з України, через що в країні посилився дефіцит житла. Очікується, що скорочення виплат має зменшити привабливість країни для нових людей.

Але також українські біженці, які отримують зменшену соціальну допомогу, пройдуть навчання та підтримку в пошуку роботи.

Нагадаємо, з березня 2022 року до кінця минулого місяця Міністерство соціального захисту Ірландії виплатило біженцям з України понад €754 млн.

Майже дві третини цієї суми (€481,6 млн) було виплачено українським біженцям у вигляді допомоги з безробіття (Jobseeker's Allowance), ще €81,4 млн надано заявникам старше 66 років через державну пенсійну систему. Наступною за величиною категорією соціальних виплат була допомога на дитину (Child Benefit): біженці з України отримали загалом 60,4 мільйона євро за цією схемою (140 євро на місяць на дитину).

У межах схеми додаткового соціального забезпечення, яка передбачає грошові виплати на конкретні витрати, які заявники не можуть покрити з власних ресурсів, було виплачено €21,4 млн, трохи менше €2,6 мільйона із цієї суми припало на одяг.