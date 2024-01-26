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Новини з Ірландії: виплати для біженців скоротять, але не всім

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Новини з Ірландії: виплати для біженців скоротять, але не всім
Українці матимуть право на гарантоване державою житло протягом перших 90 днів
фото із відкритих джерел

Уряд Ірландії сподівається запровадити скорочення виплат для новоприбулих біженців із початку лютого

Скорочені виплати для нових українських біженців в Ірландії будуть запроваджено на початку лютого. Але вони стосуватимуться лише періоду проживання у житлі від держави, а далі українці зможуть отримувати більшу суму виплат. Про це пише видання Irish Independent.

Новоприбулі українці також матимуть гарантоване державою житло лише протягом перших 90 днів. Про це заявила міністр соціального захисту Хізер Хамфріс.

В Ірландії схвалили нові правила перебування українських біженців, які стосуватимуться лише новоприбулих людей. Зокрема, термін проживання у безплатному житлі від держави обмежуватиметься 90 днями, а щотижневі виплати втікачам від війни скоротять до 38,80 євро з 220 євро.

За словами міністра, українські біженці отримуватимуть менші виплати лише поки вони проживатимуть у державному житлі. Українці отримуватимуть більшу соціальну допомогу, коли житимуть самостійно поза державним житлом.

Спеціальні центри прибуття для українців прийматимуть лише новоприбулих, повідомила Хізер Хамфріс Комітету соціального захисту. Деякі з цих нових центрів будуть збудовані по всій країні. Біженців розміщуватимуть там упродовж 90 днів.

«Отже той факт, що вони перебувають у певному центрі розміщення, дає їм право на оплату», – наголосила міністр.

Ірландські політики зазначають, що відтепер буде велика різниця між тими, хто йде до центру розміщення, та тими, хто знаходить житло самостійно. Знижені виплати також стимулюватимуть шукати власне житло.

Водночас, як пише видання, це призведе до «конкуренції» українських біженців з ринком оренди, оскільки кожен, хто їх прийме, отримуватиме від держави 800 євро на місяць.

Нагадаємо, Ірландія прийняла вже понад 110 тисяч біженців з України, через що в країні посилився дефіцит житла. Очікується, що скорочення виплат має зменшити привабливість країни для нових людей.

Але також українські біженці, які отримують зменшену соціальну допомогу, пройдуть навчання та підтримку в пошуку роботи

Нагадаємо, з березня 2022 року до кінця минулого місяця Міністерство соціального захисту Ірландії виплатило біженцям з України понад €754 млн.

Майже дві третини цієї суми (€481,6 млн) було виплачено українським біженцям у вигляді допомоги з безробіття (Jobseeker's Allowance), ще €81,4 млн надано заявникам старше 66 років через державну пенсійну систему. Наступною за величиною категорією соціальних виплат була допомога на дитину (Child Benefit): біженці з України отримали загалом 60,4 мільйона євро за цією схемою (140 євро на місяць на дитину).

У межах схеми додаткового соціального забезпечення, яка передбачає грошові виплати на конкретні витрати, які заявники не можуть покрити з власних ресурсів, було виплачено €21,4 млн, трохи менше €2,6 мільйона із цієї суми припало на одяг.

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Теги: міністр Ірландія українці житло навчання безробіття біженці правила

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