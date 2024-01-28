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НБУ анонсував другий етап валютної лібералізації

Христина Жиренко
glavcom.ua
НБУ анонсував другий етап валютної лібералізації
Національний банк України може дозволити репатріацію «нових» дивідендів у межах пом'якшення валютних обмежень

Пишний: Базова мета валютних обмежень полягає в тому, що в Україну повинні прийти нові гроші

Національний банк України працює над другим етапом валютної лібералізації. Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний. 

«У нас попереду другий етап валютної лібералізації, пом'якшення валютних обмежень, який передбачає певні послаблення щодо торгового фінансування. Який передбачає, в тому числі, і можливість сплати відсотків по зобов'язаннях українських емітентів», - сказав він.

Водночас наразі пом'якшення обмежень не передбачає повернення основної суми і тіла відповідних зобов'язань. Пишний каже, що це буде на наступному етапі валютної лібералізації. Він додав, що базова мета валютних обмежень полягає в тому, що в Україну повинні прийти нові гроші.

Нагадаємо, Національний банк України може дозволити репатріацію «нових» дивідендів у межах пом'якшення валютних обмежень.

Теги: Національний банк фінансування Андрій Пишний

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