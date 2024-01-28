НБУ анонсував другий етап валютної лібералізації

Пишний: Базова мета валютних обмежень полягає в тому, що в Україну повинні прийти нові гроші

Національний банк України працює над другим етапом валютної лібералізації. Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний.

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«У нас попереду другий етап валютної лібералізації, пом'якшення валютних обмежень, який передбачає певні послаблення щодо торгового фінансування. Який передбачає, в тому числі, і можливість сплати відсотків по зобов'язаннях українських емітентів», - сказав він.

Водночас наразі пом'якшення обмежень не передбачає повернення основної суми і тіла відповідних зобов'язань. Пишний каже, що це буде на наступному етапі валютної лібералізації. Він додав, що базова мета валютних обмежень полягає в тому, що в Україну повинні прийти нові гроші.

Нагадаємо, Національний банк України може дозволити репатріацію «нових» дивідендів у межах пом'якшення валютних обмежень.