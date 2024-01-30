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Оновлена версія законопроєкту про мобілізацію: інфографіка Міноборони

Христина Петренко
glavcom.ua
Оновлена версія законопроєкту про мобілізацію: інфографіка Міноборони
Проєкт закону визначає необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних
фото ілюстративне

Оновлений законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу

Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Як зазначають у відомстві, цей законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних.

Основні пункти:

  • зниження мобілізаційного віку від 27 до 25 років;
  • визначено чіткий термін проходження служби;
  • строкова служба скасовується;
  • оновлення даних у ТЦК можна зробити онлайн.
Оновлена версія законопроєкту про мобілізацію: інфографіка Міноборони фото 1
Фото: Міноборони

ТЦК має звернутись до суду для накладення обмежень на ухилянтів:

  • арешт на банківські рахунки та цінності які зберігаються в банках;
  • заборона на виїзд за кордон;
  • обмеження права на водіння машини.
Оновлена версія законопроєкту про мобілізацію: інфографіка Міноборони фото 2
Фото: Міноборони

Згідно з оновленим законом, людині не потрібно буде їхати до Територіальних центрів комплектації та соцпідтримки для того, щоб оновити свої дані.

Крім того, можна переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК. Вже після переїзду потрібно буде стати на облік за новою адресою.

Оновлена версія законопроєкту про мобілізацію: інфографіка Міноборони фото 3
Фото: Міноборони

Громадяни будуть зобов'язані:

  • реєструвати електронний кабінет призовника - військово-зобов'язаного;
  • проходити медогляд для визначення придатності до служби згідно з рішенням ВЛК.

У період мобілізації, усі громадяни віком від 18 до 60 років, що перебувають на обліку (чи зняті з нього), мають мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи прикордонників.

Міські адміністрації, місцеві органи влади «забезпечують прибуття» призовників в ТЦК.

Ті, хто мають дружину (чоловіка), чи батьків із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи не мають інших працездатних осіб, тепер не матимуть права відстрочки.

Якщо громадянин добровільно протягом 10 днів з дня вручення не з'явився до ТЦК (в тому числі закордонної дипломатичної установи України, якщо громадянин закордоном), то його:

  • обмежують у праві на виїзд за межі України;
  • обмежують у праві керування авто;
  • накладають арешт на кошти та інші цінності.
Оновлена версія законопроєкту про мобілізацію: інфографіка Міноборони фото 4
Фото: Міноборони

У документі зазначається, що облік буде рівним для всіх, крім того, виключається право на відстрочку від призову у держслужбовців. Це стосується працівників Бюро економічної безпеки, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро, прокуратури та Служби судової охорони та патронатної служби.

Оновлена версія законопроєкту про мобілізацію: інфографіка Міноборони фото 5
Фото: Міноборони

 Насамкінець, чітко прописані пункти щодо забезпечення військовослужбовців. Грошове забезпечення щонайменше 20 тисяч гривень за місяць без врахування додаткової винагороди, яка на період дії воєнного стану становить від 30 до 100 тисяч грн.

Оновлена версія законопроєкту про мобілізацію: інфографіка Міноборони фото 6
Фото: Міноборони

Нагадаємо, сьогодні, 30 січня, Кабінет міністрів затвердив новий законопроєкт про мобілізацію

Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. 

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Теги: Міноборони мобілізація правила законопроєкт

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