Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки
Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 25%
Правління Національного банку України ухвалило рішення у восьмий раз зберегти облікову ставку на рівні 25% річних. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
«Це сприятиме підтримці привабливості гривневих інструментів, збереженню стійкості валютного ринку та зниженню інфляції, що в комплексі формуватиме передумови для подальшого поступового пом’якшення валютних обмежень», – йдеться у повідомленні.
В НБУ зазначили, що темпи зростання споживчих цін надалі знижувалися швидше, ніж очікувалося – у травні інфляція сповільнилася до 15,3% у річному вимірі. Зазначається, що цьому сприяли достатня пропозиція продовольства та пального, зміцнення готівкового курсу гривні, а також поліпшення інфляційних та курсових очікувань.
Нагадаємо, що в червні 2022 року НБУ підвищив облікову ставку з 10% до 25%. Метою такого підвищення облікової ставки є захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів, зниження тиску на валютному ринку і, в результаті, посилення спроможності Національного банку забезпечувати курсову стабільність і стримувати інфляційні процеси під час війни.
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