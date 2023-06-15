Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 25%

Правління Національного банку України ухвалило рішення у восьмий раз зберегти облікову ставку на рівні 25% річних. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

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«Це сприятиме підтримці привабливості гривневих інструментів, збереженню стійкості валютного ринку та зниженню інфляції, що в комплексі формуватиме передумови для подальшого поступового пом’якшення валютних обмежень», – йдеться у повідомленні.

В НБУ зазначили, що темпи зростання споживчих цін надалі знижувалися швидше, ніж очікувалося – у травні інфляція сповільнилася до 15,3% у річному вимірі. Зазначається, що цьому сприяли достатня пропозиція продовольства та пального, зміцнення готівкового курсу гривні, а також поліпшення інфляційних та курсових очікувань.

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Облікова ставка – це монетарний інструмент, який визначає відсоток, під який НБУ надає кредити банкам. Від цього залежить, під який відсоток банки надаватимуть кредити та депозити фізособам і бізнесу. За допомогою облікової ставки НБУ намагається впливати на інфляцію. Збільшення ставки використовується для стримування цін, зниження – для підвищення економічної активності шляхом активнішого кредитування.

Нагадаємо, що в червні 2022 року НБУ підвищив облікову ставку з 10% до 25%. Метою такого підвищення облікової ставки є захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів, зниження тиску на валютному ринку і, в результаті, посилення спроможності Національного банку забезпечувати курсову стабільність і стримувати інфляційні процеси під час війни.