Після стабілізації ситуації в країні НБУ почне поступово знімати валютні обмеження

Україна розпочала співпрацю у межах нової програми «Механізм розширеного фінансування»

Національний банк України (НБУ) звернувся до Міжнародного валютного фонду та почав працювати над дорожньою картою поступового послаблення валютних обмежень. Про це йдеться у відповіді Національного банку України (НБУ) на лист Федерації роботодавців України (ФРУ).

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Відповідно до неї, Україна звернулася до Міжнародного валютного фонду (МВФ) із листом про наміри, який підписали Прем’єр-міністр України, а також Національний банк, та розпочала співпрацю у межах нової програми «Механізм розширеного фінансування».

«У Листі про наміри Україна взяла на себе зобов’язання після нормалізації ситуації та консультацій з експертами МВФ поступово знімати тимчасові валютні обмеження, які запроваджені на час воєнного стану», – йдеться в листі.

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Окрім того, НБУ почав працювати над дорожньою картою поступового послаблення валютних обмежень, кінцевою метою якої буде вихід на режим валютного регулювання, що діяв на початок повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, в рамках розробки Стратегії валютної лібералізації Національний банк України розглядає можливість послаблення обмежень на здійснення транскордонних переказів та виплати відсотків по єврооблігаціям.