НБУ підвищив облікову ставку до 25%

Метою підвищення є захист гривневих доходів та заощаджень громадян

Національний банк змінив облікову ставку та увалив рішення підвищити її з 10% до 25%. Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко на брифінгу.

«Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 25%», – сказав Шевченко.

Він наголосив, що метою такого підвищення облікової ставки є захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів, зниження тиску на валютному ринку і, в результаті, посилення спроможності Національного банку забезпечувати курсову стабільність і стримувати інфляційні процеси під час війни.

За словами Шевченка, на початку повномасштабної агресії Росії НБУ вирішив утриматися від ухвалення рішень щодо облікової ставки, оскільки тоді зміна облікової ставки мала незначні шанси бути фактором стабілізації очікувань та стимулом для утримання гривневих активів.

Водночас поступова адаптація економіки України та перехід від психологічного шоку до економічної логіки ухвалення рішень бізнесом та населенням вимагають зміни підходів до монетарної політики, зазначив очільник НБУ.

На його думку, зараз за відсутності належної винагороди за утримання гривневих активів посилилися загрози доларизації економіки та відповідної втрати ресурсу фінансовою системою.

Крім того, регулятор розширив коридор відсоткових ставок за монетарними операціями з банками, щоб створити додатковий простір для пожвавлення міжбанківського ринку. З 3 червня ставка для кредитів рефінансування дорівнюватиме обліковій ставці плюс 2 в. п., а для депозитних сертифікатів – ставці мінус 2 в. п.

«Національний банк очікує, що уряд та банки адекватно відреагують на зміну облікової ставки відповідним підвищенням ставок за ОВДП та депозитами. Належна реакція ринкових ставок на рішення щодо облікової ставки збільшить привабливість гривневих активів, у тому числі ОВДП, що убезпечить заощадження та доходи громадян від інфляції», – пояснив регулятор.

Нагадаємо, 20 січня Національний банк ухвалив рішення підняти облікову ставки на 1 в.п. до 10% .