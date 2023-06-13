Приватбанк не слухає НБУ? Політик розповів, як хотів поміняти долари та потрапив халепу

Українці жаліються, що в Приватбанку складно обміняти пошкоджені долари

Приватбанк ігнорує рішення Національного банку України та не приймає пошкоджені валютні купюри. Про це повідомив політик та громадський діяч Артем Біденко.

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Як розповідає Біденко, він вирішив обміняти пошкоджену купюру у 100 доларів та відвідав відділення ПриватБанк в історичному центрі Києва. Касир, побачивши купюру, повернув її назад, адже купюра була в плямах та не підлягала обміну.

Як виглядала купюра, яку намагався обміняти Біденко фото: Артем Біденко

«Викликаю начальника відділення Ірину (прізвище відмовилася сказати, хоч це і державний банк). Про лист Нацбанку не знає, купюра має ознаки зношення, міняти ми нічого не будемо. Можете скаржитися, нам все одно, розвернулася і пішла. Так що Нацбанк може щось і підтримав, але банки (навіть державні) плювали на це», – зазначив Біденко.

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Він також зазначив, що написав скаргу на працівників банку. Як повідомляє Національний банк України, якщо валютна банкнота має ознаки значного зношення або пошкодження, незалежно від її року випуску клієнту можуть запропонувати здійснити операцію інкасо.

Нагадаємо, що останнім часом громадяни при обміні валюти в банках та обмінних пунктах масово зіштовхуються з неочікуваними складнощами. Так, заклади посилили вимоги до стану банкнот. Відтепер вони часто відмовляються приймати купюри з незначною потертістю, надписами та печатками, операції з якими без проблем здійснювали раніше. Натомість такі банкноти пропонують здавати з дисконтом у 10-15%, що раніше практикувалося тільки з дуже пошкодженими грішми.

До слова, з з 29 травня Приватбанк зупинив прийом долара та євро у своїх терміналах.