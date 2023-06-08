Ціна війни: Рахункова палата оприлюднила видатки держбюджету

При плануванні державного бюджету 2023 року очікувалося, що на сектор безпеки і оборони припадатиме близько половини видатків

Видатки на оборону повністю забезпечено за рахунок внутрішніх джерел надходжень

У I кварталі 2023 року 61% видатків державного бюджету був спрямований на обороноздатність і безпеку України. На ці цілі було спрямовано 389 млрд грн виключно з внутрішніх джерел надходжень. Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.

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Як зазначається у повідомленні, видатки на оборону повністю забезпечено за рахунок внутрішніх джерел надходжень.

За даними Рахункової палати, доходи загального фонду держбюджету перевищили плановий показник на I квартал 2023 року на 141 млрд грн, або 57%. Перевиконання плану доходів вдалось досягти насамперед за рахунок грантів від Світового банку на бюджетну підтримку, які не планувалися. Йдеться про 134 млрд грн, що становило 25% усіх доходів державного бюджету.

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Від розміщення облігацій внутрішньої державної позики у I кварталі отримали 138 млрд грн. При цьому Національний банк, на відміну від першого кварталу попереднього року, не купував військових облігацій.

Від зовнішніх кредиторів до загального фонду державного бюджету надійшло 266 млрд грн, зокрема: 177 млрд грн - макрофінансова допомога ЄС; 64 млрд грн – кредит уряду Канади; 24 млрд грн – позики Світового банку.

При плануванні державного бюджету 2023 року очікувалося, що на сектор безпеки і оборони припадатиме близько половини видатків. У бюджеті загальний ресурс на національну безпеку та оборону становив 1,14 трлн гривень або 18,2% ВВП.

Тим часом, за повідомленням британської розвідки, Кремль засекретив значну частину своїх військових витрат.