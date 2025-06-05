Нацбанк зробив тривожний висновок щодо цін на продукти

НБУ: Вплив погодних умов на цьогорічні врожаї зернових та інших сільськогосподарських культур може виявитися гіршим, ніж передбачалося

Ціни на харчові продукти в Україні вже наблизилися, а за деякими позиціями навіть перевищують рівень цін у сусідніх країнах. Як передає «Главком», про це повідомив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук, цитує його «Інтерфакс-Україна».

Посадовець зазначив, що Україна втратила певну частину врожаю ранніх сортів плодово-ягідних та озимих культур через весняні заморозки, але не очікує суттєвого впливу на продовольчу інфляцію. У квітневому інфляційному звіті Нацбанк очікував урожай зернових цього року на рівні 61,7 млн тонн.

Ніколайчук не назвав оцінки втрат. На його думку, наслідки наразі не будуть суттєвими, адже аграрії, як і раніше, продовжують адаптуватися до кліматичних змін, зокрема висаджуючи різні сорти культур.

На цей момент регулятор відзначає, що вплив погодних умов на цьогорічні врожаї зернових та інших сільськогосподарських культур може виявитися гіршим, ніж передбачалося у поточних прогнозах. Голова Нацбанку Андрій Пишний зазначив, що прогноз зниження інфляції цього року до нижче 10% залишається чинним.

«Водночас, як і раніше, ми вважаємо, що цей вплив буде помірний і навіть якщо реалізується певний негативний сценарій і негативні погодні умови повторяться, як торік, то стримати продовольчу інфляцію нам буде простіше, оскільки ваговим фактором буде імпорт», – додав Ніколайчук. Він також зауважив, що ціни на харчові продукти на внутрішньому ринку вже наблизилися, а за деякими позиціями навіть перевищують рівень цін у сусідніх країнах.

Нагадаємо, в Україні стрімко дешевшають ранні овочі – через велику пропозицію товару виробники знижують ціни, щоб утримати покупця. Водночас фрукти та ягоди, навпаки, б’ють рекорди вартості. Деталі повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

Раніше «Главком» повідомляв, що квітневі заморозки 2025 року завдали суттєвої шкоди врожаю абрикосів, персиків та лохини в Україні, що може позначатися на значному підвищення цін на сезонні фрукти. Нагадаємо, «Главком» провів розмову з начальницею відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяною Адаменко, вона пояснила причини різкого похолодання навесні, а також назвала найвразливіші культури: ті, які підмерзнуть, але виживуть, і ті, що слід терміново пересіювати.