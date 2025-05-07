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Що обрати 12-кімнатний таунхаус на Мангеттені чи квартиру у Києві? Ціни на столичну нерухомість шокують

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Що обрати 12-кімнатний таунхаус на Мангеттені чи квартиру у Києві? Ціни на столичну нерухомість шокують
Таунхаус на Мангеттені (зліва) та квартира біля Маріїнського парку з чорновим ремонтом (зправа)
колаж: glavcom.ua

Попри ракетні та дронові удари ціна на житло у столиці лише зростає: найдорожа пропозиція

Попри війну, ринок елітної нерухомості Києва продовжує дивувати захмарними цінами. Найрозкішніші квартири у престижному Печерському районі столиці сягають позначки у $5-6 млн. Цей факт викликає подив, особливо на тлі того, що за аналогічну суму можна придбати вражаючу нерухомість у самому серці Нью-Йорка. Про це повідомляє «Главком», який провів власне розслідування, щоб з'ясувати, що ж саме пропонують київські рієлтори найзаможнішим клієнтам в умовах воєнного часу. 

Для прикладу, нещодавно на Мангеттені був виставлений на продаж 12-кімнатний таунхаус площею 464,5 кв. м з приватним гаражем за $5,45 млн. Це демонструє разючу схожість цін на елітне житло у воюючій столиці України та одному з найдорожчих мегаполісів світу.

Що обрати 12-кімнатний таунхаус на Мангеттені чи квартиру у Києві? Ціни на столичну нерухомість шокують фото 1
Таунхаус на Мангеттені площею 464,5 кв. м продається за $5,5 млн
Таунхаус на Мангеттені площею 464,5 кв. м продається за $5,5 млн
фото: realtor.com

Натомість найзаможніші люди у столиці України під час війни за $5,88 млн (за нинішнім курсом, це приблизно чверть мільярда гривень) можуть придбати краєвид і голі стіни. Зокрема, за ці гроші покупець отримає апартаменти з терасою та виглядом на Дніпро в елітному житловому комплексі на Михайла Грушевського, 9А, що поблизу Маріїнського парку.

  • Ціна квадратного метра: $12 тис.
  • Площа: 490 кв. м
  • Розташування: Печерський р-н
  • Рік будинку: 2007
Що обрати 12-кімнатний таунхаус на Мангеттені чи квартиру у Києві? Ціни на столичну нерухомість шокують фото 2
скриншот оголошення на OLX

ЖК на Михайла Грушевського, 9А – один із найвідоміших прикладів скандальної забудови в історичному центрі столиці. Спочатку проєкт передбачав зведення одного будинку висотою 15 поверхів (центральної секції) і 9 поверхів – (бічних). Однак у процесі будівництва без належного погодження поверховість була збільшена до 22 поверхів (центральної секції) і 11 поверхів (бічних). Це викликало обурення серед киян та експертів, оскільки будівля порушує баланс схилів Маріїнського парку і може створити серйозну загрозу для екологічної ситуації.

2005 року архітектурно-містобудівна рада Києва зобов'язала інвестора проєкту ТОВ «Інвест» понизити висотність житлового комплексу з 22 до 15 поверхів, але цього так і не відбулося.

У будинку володіли квартирами відомі політики та бізнесмени, зокрема Віктор Янукович, Юрій Іванющенко, Ігор Калєтнік та інші. У 2021 році Володимир Зеленський також підтверджував, що має тут квартиру.

Тераса з краєвидом на Дніпро
Тераса з краєвидом на Дніпро
фото надане рієлтором

Помешкання, за яке просять майже $6 млн, розташоване на 18-му поверсі будинку з висотою стелі 3,3 м. Квартира має лише чорновий ремонт, жодних меблів. Розрахована на щонайменше п’ять кімнат та кілька санвузлів. Також тут є система «Розумний будинок» і централізована система кондиціонування.

Квартира за $5,88 млн має лише чорновий ремонт
Квартира за $5,88 млн має лише чорновий ремонт
фото надане рієлтором

У самому ЖК спроєктовано зал для ділових зустрічей, є басейн, СПА-центр і ресторан.

ЖК на Михайла Грушевського, 9А
ЖК на Михайла Грушевського, 9А
фото: OLX

Як повідомляв «Главком», найдешевші квартири на ринку вторинної нерухомості в Києві нині можна придбати за 670-790 тис. грн. 

Теги: Київ США нерухомість ціни

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Що обрати 12-кімнатний таунхаус на Мангеттені чи квартиру у Києві? Ціни на столичну нерухомість шокують
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