Комунальні тарифи: що подорожчало найбільше за рік

Тарифи на опалення, гарячу воду та постачання природного газу не змінились

В Україні суттєво зросли ціни на комунальні послуги впродовж останнього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу статистики України.

З квітня минулого року середнє підвищення тарифів склало 20,1%, але ціни зросли не на всі види послуг.

Згідно з повідомленням Держстату, найбільше подорожчання зафіксовано у сфері електропостачання. Зазначено, що ціна зросла на 63,6%.

На які види комунальних послуг зросли ціни

водовідведення – на 0,6%;

постачання води – на 0,7%;

ремонт і утримання житлового фонду – на 3,3%;

вивезення побутових відходів подорожчало на 10,7%;

обслуговування багатоквартирних будинків – зростання на 18,9%.

Втім тарифи на опалення, гарячу воду та постачання природного газу не змінились.

У 2025 році відмічено, що з початку року зросла вартість обслуговування багатоповерхівок на 10,3%.

Також спостерігається незначне підвищення цін на:

каналізацію – +0,6%;

водопостачання – +0,7%;

ремонт і утримання житла – +1,6%;

вивезення побутових відходів – +1,6%.

Нагадаємо, останнім часом досить багато українців отримують підроблені платіжки за комунальні послуги з фейковими реквізитами.

«Документи виглядають як офіційні, але містять неправдиві реквізити, які спрямовують гроші в кишені зловмисники», – йдеться у повідомленні.

До слова, ціна на електроенергію для побутових споживачів залишатиметься незмінною до кінця жовтня 2025 року.

Зауважимо, частковий мораторій на підвищення комунальних тарифів буде скасований через проблеми в енергетиці.

«Очікується, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води не переглядатимуться», – йдеться в документі.

Однак складний стан в енергетиці та фіскальна консолідація, ймовірно, зумовлять поступове коригування цих тарифів у наступних роках.