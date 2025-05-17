Комунальні тарифи: що подорожчало найбільше за рік
Тарифи на опалення, гарячу воду та постачання природного газу не змінились
В Україні суттєво зросли ціни на комунальні послуги впродовж останнього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу статистики України.
З квітня минулого року середнє підвищення тарифів склало 20,1%, але ціни зросли не на всі види послуг.
Згідно з повідомленням Держстату, найбільше подорожчання зафіксовано у сфері електропостачання. Зазначено, що ціна зросла на 63,6%.
На які види комунальних послуг зросли ціни
- водовідведення – на 0,6%;
- постачання води – на 0,7%;
- ремонт і утримання житлового фонду – на 3,3%;
- вивезення побутових відходів подорожчало на 10,7%;
- обслуговування багатоквартирних будинків – зростання на 18,9%.
Втім тарифи на опалення, гарячу воду та постачання природного газу не змінились.
У 2025 році відмічено, що з початку року зросла вартість обслуговування багатоповерхівок на 10,3%.
Також спостерігається незначне підвищення цін на:
- каналізацію – +0,6%;
- водопостачання – +0,7%;
- ремонт і утримання житла – +1,6%;
- вивезення побутових відходів – +1,6%.
Нагадаємо, останнім часом досить багато українців отримують підроблені платіжки за комунальні послуги з фейковими реквізитами.
«Документи виглядають як офіційні, але містять неправдиві реквізити, які спрямовують гроші в кишені зловмисники», – йдеться у повідомленні.
До слова, ціна на електроенергію для побутових споживачів залишатиметься незмінною до кінця жовтня 2025 року.
Зауважимо, частковий мораторій на підвищення комунальних тарифів буде скасований через проблеми в енергетиці.
«Очікується, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води не переглядатимуться», – йдеться в документі.
Однак складний стан в енергетиці та фіскальна консолідація, ймовірно, зумовлять поступове коригування цих тарифів у наступних роках.
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