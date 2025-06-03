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Ціни на овочі падають, а на ягоди – зростають: зафіксовано рекорди

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Ціни на овочі падають, а на ягоди – зростають: зафіксовано рекорди
Черешня встановила ціновий рекорд серед ягід, а салатний кошик подешевшав
фото з відкритих джерел

Ціни на овочі падають через масову пропозицію, тоді як полуниця та черешня оновлюють цінові рекорди

 

В Україні стрімко дешевшають ранні овочі – через велику пропозицію товару виробники знижують ціни, щоб утримати покупця. Водночас фрукти та ягоди, навпаки, б’ють рекорди вартості. Деталі повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

Вартість овочів та салатного кошика падає

Найбільш відчутно здешевшали огірки: ще нещодавно їх продавали по 70 грн, а тепер – максимум по 55 за кілограм. Рання картопля, яка ще тиждень тому коштувала до 65 гривень, сьогодні подекуди продається вдвічі дешевше – за 20–45 грн за кілограм.

Не менш приємно здивували ціни на капусту – замість майже 40 грн за кілограм, як це було нещодавно, нині її можна знайти вже по 20–27 грн. Буряк і морква також дещо подешевшали, хоча не настільки істотно – тепер їх пропонують по 50–55 грн.

Падає в ціні й так званий «салатний кошик». Цвітну капусту тепер можна знайти за 50–55 гривень замість колишніх 90 грн, а броколі – за 100–130 грн, що також нижче попередніх позначок. Баклажани й солодкий перець теж віддали частину ціни – особливо баклажан, який ще недавно сягав 180 грн, а нині зупинився на рівні 100–110 грн за кілограм.

Черешня – рекордно дорога ягода сезону

А ось ситуація з фруктами та ягодами – прямо протилежна. Найяскравіший приклад – полуниця. Хоча її на прилавках стало значно більше, ціни не поспішають падати. Якщо раніше ягоду продавали по 120–170 грн, то тепер розкид ще більший – від 110 і до 180 грн за кілограм.

Весна цього року була прохолодною, із заморозками, які пошкодили значну частину раннього врожаю полуниці. У деяких регіонах фермери втратили до 85% насаджень. Тому ягід на ринку менше, ніж хотілося б, а ціна лишається високою.

«Зниження вартості очікували ще в середині травня, але погодні умови затримали дозрівання і зменшили обсяги. Через це продавці не поспішають знижувати ціни», –прокоментував ситуацію один із фермерів на ринку.

Ще один рекорд – черешня. Вона тільки з’явилася, але вже встановлює ціновий максимум: до 200 грн за кілограм. Аналітики EastFruit зазначають, що це найвища стартова ціна черешні за останнє десятиліття.

Що стосується яблук – навпаки, вони продовжують дорожчати. Верхня межа ціни піднялася з 70 до 100 грн. Це пов’язано зі скороченням запасів з минулого врожаю, адже новий ще не достиг.

Очікується, що найближчими тижнями ситуація з полуницею трохи стабілізується. До середини червня має з’явитися масова продукція з відкритого ґрунту, а це традиційно означає падіння цін.

Однак експерти попереджають: великого здешевлення не буде. Погодні умови були складними, а собівартість вирощування зросла. Зокрема, на фоні загального здорожчання електроенергії, логістики та добрив витрати виробників збільшилися щонайменше на 20–30%.

Раніше «Главком» повідомляв, що квітневі заморозки 2025 року завдали суттєвої шкоди врожаю абрикосів, персиків та лохини в Україні, що може позначатися на значному підвищення цін на сезонні фрукти. 

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Теги: ціни овочі фрукти

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