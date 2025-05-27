Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Вищі за європейські. Ціни на газ в Україні досягли рекордного рівня за два роки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Вищі за європейські. Ціни на газ в Україні досягли рекордного рівня за два роки
В Україні зростає попит на газ зростає
фото: «Укрнафта»

Ціни на природний газ на українському ринку перевищують європейські ціни

Станом на 26 травня вартість природного газу в Україні сягнула 23 тис. грн із ПДВ за тисячу кубометрів. Це найвищий показник за понад два роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ExPro.

Ціна природного газу на українському ринку досягла 22,8–23,2 тис. грн/тис. куб. м. Без ПДВ – 19–19,333 тис. грн, або $458–466/тис. куб. м. Зростання цін на внутрішньому ринку пов'язане з ринковими механізмами, передусім балансом попиту та пропозиції. У травні на ринку спостерігається суттєва перевага попиту над пропозицією, що штовхає ціни до росту.

Ціни на природній газ
Ціни на природній газ
фото: ExPro

Кабінет міністрів на початку квітня зобов'язав «Укрнафту» продавати газ власного видобутку для «Нафтогазу» на умовах покладання особливих обов'язків на постачальників енергоресурсів. Крім того, «Укрнафтобуріння», яку перебуває в управлінні «Укрнафти», також припинило продаж газу на вільному ринку, що суттєво скоротило обсяги пропозиції.

Водночас попит на газ зростає. Кінцеві споживачі, люди та підприємства, купують більше газу, створюючи додаткові резерви на наступні місяці.

Окрім того, на ринку залишається додатковий попит від державних компаній, передусім «Нафтогаз Трейдинг» та «Оператора газотранспортної системи України». Збільшений попит на фоні скороченої пропозиції сприяє зростанню цін на газ в Україні.

При цьому ціни на природний газ на українському ринку перевищують ціни на європейському, а різниця між цінами в останні дні досягає два євро за MWh, що є найвищим значенням лютого 2024 року. Наявного спреду поки недостатньо для повноцінного відновлення комерційного імпорту природного газу до України, оскільки він не покриває всю маржу. Якщо різниця між українськими та європейськими цінами на природний газ продовжить збільшуватися, існує висока ймовірність відновлення імпорту газу до України приватними компаніями.

Нагадаємо, Польща та Сполучені Штати мають намір співпрацювати для постачання зрідженого газу в Україну. Польща є одним із найбільших інвесторів у газову інфраструктуру й великим імпортером американського зрідженого газу.

Як відомо, доходи федерального бюджету РФ від нафти й газу у квітні 2025 року скоротилися майже на 12% рік до року.

До слова, США та Росія ведуть перемовини про можливе відновлення постачання російського газу до Європи, яке було суттєво скорочене після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Читайте також:

Теги: газ тарифи ціни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кабмін на засіданні ухвалив рішення зберегти незмінним тариф на електроенергію
Шмигаль розповів, коли зміниться тариф на світло
29 квiтня, 16:50
Мобілізація, тарифи, зміни для водіїв. Що для українців зміниться з 1 травня
Мобілізація, тарифи, зміни для водіїв. Що для українців зміниться з 1 травня
1 травня, 05:00
За словами експерта, прогнозований термін пов'язаний із часом, необхідним для доставки і розподілу товарів
Ексрадник Трампа розкрив, коли американці відчують наслідки «тарифної війни»
28 квiтня, 12:45
Гарріс розкритикував Трампа у своїй першій гучній промові після інавгурації
Камала Гарріс закликала американців об'єднатися проти Трампа
1 травня, 16:53
СВАМ (Carbon Border Adjustment Mechanism) – це механізм регулювання викидів вуглецю на кордоні з Європейським союзом
Головні виклики української металургії це дефіцит кадрів, дорога логістика та екологічне мито CBAM – дослідження
6 травня, 12:41
Міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся у Женеві з китайською делегацією
Крок до припинення торговельної війни: США та Китай провели переговори
10 травня, 19:36
Глава Енергоспівтовариства вимагає від України підняти тарифи в інтересах обленерго… підсанкційного росіянина Бабакова (документ)
Глава Енергоспівтовариства вимагає від України підняти тарифи в інтересах обленерго… підсанкційного росіянина Бабакова (документ)
21 травня, 20:47
«Укрзалізниця» пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%
Глава «Укрметалургпрому» вважає, що «Укрзалізниця» може не підвищувати, а знижувати тарифи
23 травня, 12:50
Норма граничного строку експлуатації вантажних вагонів закладена в наказі №647 Міністерства інфраструктури України ще у 2021 році
Україні слід скасувати граничні строки експлуатації вантажних вагонів – глава Федерації роботодавців транспорту
Сьогодні, 12:50

Економіка

Вищі за європейські. Ціни на газ в Україні досягли рекордного рівня за два роки
Вищі за європейські. Ціни на газ в Україні досягли рекордного рівня за два роки
Україні слід скасувати граничні строки експлуатації вантажних вагонів – глава Федерації роботодавців транспорту
Україні слід скасувати граничні строки експлуатації вантажних вагонів – глава Федерації роботодавців транспорту
Цінові обмеження спотворюють ринок електроенергетики – аналітикиня
Цінові обмеження спотворюють ринок електроенергетики – аналітикиня
«Податок на Google» приніс Україні близько 7 млрд грн у 2025 році – Гетманцев
«Податок на Google» приніс Україні близько 7 млрд грн у 2025 році – Гетманцев
Україна збільшила держборг до майже $180 млрд
Україна збільшила держборг до майже $180 млрд
Кам'янське у 2025-му отримає 70 млн інвестицій від «Метінвесту»
Кам'янське у 2025-му отримає 70 млн інвестицій від «Метінвесту»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 травня: ситуація на фронті
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 травня 2025
41K
Соціолог назвав двох лідерів, яким найбільше довіряють українці
35K
Анкара допоможе завершити війну: глава МЗС зробив голосну заяву у Москві
24K
Українці масово купують житло в одній країні за готівку
22K
Росія визначилася з локацією для нових переговорів

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua