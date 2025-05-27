Вищі за європейські. Ціни на газ в Україні досягли рекордного рівня за два роки

Ціни на природний газ на українському ринку перевищують європейські ціни

Станом на 26 травня вартість природного газу в Україні сягнула 23 тис. грн із ПДВ за тисячу кубометрів. Це найвищий показник за понад два роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ExPro.

Ціна природного газу на українському ринку досягла 22,8–23,2 тис. грн/тис. куб. м. Без ПДВ – 19–19,333 тис. грн, або $458–466/тис. куб. м. Зростання цін на внутрішньому ринку пов'язане з ринковими механізмами, передусім балансом попиту та пропозиції. У травні на ринку спостерігається суттєва перевага попиту над пропозицією, що штовхає ціни до росту.

Ціни на природній газ фото: ExPro

Кабінет міністрів на початку квітня зобов'язав «Укрнафту» продавати газ власного видобутку для «Нафтогазу» на умовах покладання особливих обов'язків на постачальників енергоресурсів. Крім того, «Укрнафтобуріння», яку перебуває в управлінні «Укрнафти», також припинило продаж газу на вільному ринку, що суттєво скоротило обсяги пропозиції.

Водночас попит на газ зростає. Кінцеві споживачі, люди та підприємства, купують більше газу, створюючи додаткові резерви на наступні місяці.

Окрім того, на ринку залишається додатковий попит від державних компаній, передусім «Нафтогаз Трейдинг» та «Оператора газотранспортної системи України». Збільшений попит на фоні скороченої пропозиції сприяє зростанню цін на газ в Україні.

При цьому ціни на природний газ на українському ринку перевищують ціни на європейському, а різниця між цінами в останні дні досягає два євро за MWh, що є найвищим значенням лютого 2024 року. Наявного спреду поки недостатньо для повноцінного відновлення комерційного імпорту природного газу до України, оскільки він не покриває всю маржу. Якщо різниця між українськими та європейськими цінами на природний газ продовжить збільшуватися, існує висока ймовірність відновлення імпорту газу до України приватними компаніями.

Нагадаємо, Польща та Сполучені Штати мають намір співпрацювати для постачання зрідженого газу в Україну. Польща є одним із найбільших інвесторів у газову інфраструктуру й великим імпортером американського зрідженого газу.

Як відомо, доходи федерального бюджету РФ від нафти й газу у квітні 2025 року скоротилися майже на 12% рік до року.

До слова, США та Росія ведуть перемовини про можливе відновлення постачання російського газу до Європи, яке було суттєво скорочене після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.