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В Україні стрімко зросли ціни на яблука

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В Україні стрімко зросли ціни на яблука
Подорожчання яблук пов’язують насамперед із сезонним фактором
фото: glavcom.ua

Відпускні ціни на яблука продовжать зростати й надалі, аж до надходження на ринок фруктів нового врожаю

В Україні стрімко дорожчають яблука. З початку тижня відпускні ціни на популярний фрукт на вітчизняному ринку зросли в середньому на 14%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків ресурсу EastFruit

Зазначається, що більшість українських садівників заявили про фактичне завершення сезону реалізації яблук з місцевих господарств. Ті виробники, які ще мають у своєму розпорядженні достатні обсяги цього фрукту для реалізації, негайно підняли відпускні ціни.

Вартість яблук
Вартість яблук
інфографіка: EastFruit

Подорожчання пов’язують насамперед із сезонним фактором. Запаси торішніх яблук стрімко скорочуються, у той час, як партії нового врожаю надійдуть не раніше ніж за кілька тижнів.

Аналітики зауважують, що наразі яблука надходять у продаж за ціною 32-40 грн/кг ($0,77-0,97/кг), що у два рази вище, ніж в аналогічний період минулого року. Експерти ринку сходяться на думці, що відпускні ціни в цьому сегменті продовжать зростати й надалі, аж до надходження на ринок фруктів нового врожаю.

Нагадаємо, що у Києві з'явилися перші сезонні ягоди та фрукти, однак їхня вартість поки що залишається дуже високою. Зокрема, у мережі супермаркетів «Сільпо» ціна на черешні сягає захмарних 999 грн за кілограм.

Як повідомлялося, індекс борщу в Україні протягом року виріс на 52%, зокрема, за останній місяць на 19%, сягнувши рівня 222 грн через різке зростання цін на овочі на тлі несприятливої погоди. 

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Теги: ціни фрукти

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