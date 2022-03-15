Юридичний гігант Baker McKenzie йде з РФ

Одна з найбільших юридичних компаній світу припиняє роботу в країні-агресорці

Після 33 років роботи у Росії країну-агресорку залишає одна з найбільших юридичних компаній світу – американська Baker McKenzie. Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті компанії.

Після 33 років роботи в країні підрозділи Baker McKenzie в Москві і Санкт-Петербурзі стануть незалежними юридичними фірмами.

«Ми ухвалили це важке рішення після консультацій з клієнтами, чиї невідкладні юридичні потреби ми обслуговуємо. Baker McKenzie – перша світова юридична фірма, зареєстрована в Росії, коли вона ще була частиною Радянського Союзу», – йдеться у повідомленні.

За даними компанії, в РФ на неї працюють понад 260 людей, зокрема 130 юристів.

«Ми рішуче засуджуємо вторгнення Росії в Україну, яке різко контрастує з нашими цінностями, цінностями наших клієнтів і світової бізнес-спільноти. Ми не представлятимемо інтереси будь-яких фізичних або юридичних осіб, які контролюються чи безпосередньо пов’язані з російською державою та/або поточним режимом, у будь-якій точці світу. Ми залишаємося повністю зосередженими на безпеці наших колег в Україні та регіоні», – наголошується в релізі.

Нагадаємо, Володимир Кличко звернувся до бізнесу, який продовжує роботу в РФ (відео).

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