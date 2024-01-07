Львівська мережа фаст-фуду звинуватила росіян у крадіжці бренду

Ресторан «Я Люблю Кебаб» у Бєлгороді використовує не лише назву, але й кольори, логотип і навіть шрифт української мережі

Заклад з ідентичним логотипом та назвою працює у Білгороді

Львівська мережа фаст-фуду «Я Люблю Кебаб» звинуватила росіян у крадіжці бренду. У Білгороді працює ресторан швидкого харчування під ідентичною назвою та логотипом. Про це мережа повідомила на своїй Instagram-сторінці.

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«Я Люблю Кебаб» не має жодного закладу в Росії чи Білорусі. Ми ніколи не відкривали та не відкриватимемо заклади в країнах-агресорах. Ба більше, ми не співпрацюємо з жодними бізнесами чи установами, що мають зв’язок до фінансування війни. Наша діяльність завжди зосереджена на підтримку держави», – ідеться у повідомленні.

Скрін зInstagram-сторінки російського ресторану

Керівниця відділу маркетингу мережі фаст-фуду «Я Люблю Кебаб» Анастасія Штокало розповіла Zaxid.net, що про крадіжку бренду росіянами дізналися від клієнтки у п’ятницю, 5 січня, і відразу ж відреагували у соцмережах.

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«Нам написала наша підписниця, що вона хотіла опублікувати відгук [в Instagram] і наткнулася на сторінку з Бєлгорода. Ми зразу відреагували, оскільки ця ситуація не може чекати. Ми одразу написали офіційну нашу позицію», – зазначила Анастасія Штокало.

Керівниця відділу маркетингу львівської мережі фаст-фуду зазначила, що про існування закладу у Росії не знали і франшизу туди не продавали.

«Коли у нас купують франшизу, ми заключаємо договір, де прописуємо країну, місто, навіть локацію. Тобто, якщо згодом відбувається переїзд з однієї локації на іншу, то про це головний офіс має бути попереджений. В будь-які інші країни ми франшизу не продавали», – пояснила Анастасія Штокало.

На російських сайтах із відгуками про заклади харчування можна знайти й сторінку ресторану, який розташований на вул. Корольова у Білгороді. Перший відгук про ресторан на сервісі «Yandex Карти» датується 12 січням 2023 року, тобто фаст-фуд у місті працює вже щонайменше рік. На оприлюднених в Instagram фото видно, що дизайн ресторану, логотип, вивіска дуже схожі на ті, які розробили і використовують українські ресторани мережі «Я Люблю Кебаб». Різними в українському та російському ресторанах є меню.

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«Я Люблю Кебаб» у Києві

Наразі львівська мережа фаст-фуду хоче деактивувати сторінку російського ресторану швидкого харчування у Білгороді і закликає своїх підписників надсилати скарги в Instagram.

«Також ми написали їм, щоб вони теж офіційно заявили про свою позицію. Чому вони вирішили вкрасти назву і логотип, оскільки чітко видно, що це саме наш логотип, наша кольористика і шрифт. Ми маємо офіційні документи стосовно затвердження цього логотипу. Якщо в подальшому ситуація не буде вирішуватися мирним чином, ми можемо піти до суду», – зазначила керівниця відділу маркетингу мережі фаст-фуду «Я Люблю Кебаб».

Зазначимо, мережа фаст-фуду «Я Люблю Кебаб» має 100 закладів в 35 містах України.

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