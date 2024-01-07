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Франція планує побудувати 14 нових ядерних реакторів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Франція планує побудувати 14 нових ядерних реакторів
Франція має в своєму розпорядженні 56 атомних реакторів
фото з відкритих джерел

Влада має намір розвивати в країні атомну енергетику

Франція має намір найближчим десятиліттям знизити залежність від невідновлюваних джерел енергії з 60% до 40%. Про це заявила міністерка з питань енергетичного переходу Франції Агнес Панньє-Рунахер в інтерв'ю виданню La Tribune Dimanche.

За її словами, життєво важливо будувати більше ядерних реакторів і збільшити структуру відновлюваних джерел енергії у Франції, щоб зменшити залежність країни від викопного палива.

Крім оголошеного раніше будівництва шести атомних реакторів, міністерка розповіла про плани щодо створення ще восьми після 2026 року.

Нові станції будуть побудовані та експлуатуватимуться державним постачальником енергії EDF за допомогою десятків мільярдів євро державного фінансування.

Нова енергетична стратегія має бути кодифікована в законі, і її обговорення в парламенті планується наприкінці січня. У ході консультацій з парламентом може бути ухвалено рішення про будівництво ще більшої кількості реакторів.

Рішення Макрона продовжити термін експлуатації існуючих атомних електростанцій до більш ніж 50 років з 40 років для деяких реакторів ознаменувало розворот від попередньої обіцянки закрити більше десятка з 56 реакторів EDF до 2035 року.

Зауважимо, що Франція має в своєму розпорядженні 56 атомних реакторів. З них працюють близько 40 реакторів, а решту зупинено для ремонту або техобслуговування.

Нагадаємо, уряд Фінляндії готується заборонити імпорт російського зрідженого газу (LNG) до країни з наступного року. Гельсінкі не планують очікувати, доки він підпаде під відповідні санкції з боку Європейського Союзу. 

Теги: Франція будівництво фінансування

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