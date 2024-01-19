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Трамп розкритикував компромісну угоду щодо кордону, від якої залежить допомога Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Трамп розкритикував компромісну угоду щодо кордону, від якої залежить допомога Україні
Колишній президент США Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

Трамп стверджує, що республіканці повинні відмовитися від будь-якої угоди, яка не містить «всього необхідного» для зупинки потоку мігрантів

Експрезидент США Дональд Трамп висунув виклик лідеру Республіканської партії в Сенаті Мітчу Макконнеллу та його команді, закликаючи законодавців-республіканців відхилити компроміс щодо безпеки кордонів. про це пише The Hill.

Трамп стверджує, що республіканці повинні відмовитися від будь-якої угоди, яка не містить «всього необхідного» для зупинки потоку мігрантів, і це послання явно чинить тиск на нового спікера Палати представників Майка Джонсона, щоб він дотримувався цієї лінії. Джонсон перебуває під тиском з боку Республіканської партії Сенату і Білого дому, які вимагають від нього погодитися на угоду, що готується в Сенаті.

Члени керівної команди Макконнелла негайно виступили проти того, що виглядало як спроба Трампа зірвати угоду з Сенатом. 

«Це не допоможе», – заявив лідер республіканців у Сенаті Джон Тьюн, 2-й за рейтингом лідер Республіканської партії в Сенаті. 

Тьюн стверджує, що сенатський пакет щодо безпеки кордону і України – це найкращий шанс для республіканців зупинити потік мігрантів, який лише в грудні перевищив 300 тисяч осіб, що є рекордним місячним показником за всю історію.

Трамп розкритикував майбутню угоду Сенату щодо кордону в пості у своїй соцмережі Truth Social. 

«Я вважаю, що нам не слід укладати угоду про кордон взагалі, якщо ми не отримаємо все, щоб припинити навалу мільйонів і мільйонів людей з нізвідки в нашу країну. Також я не сумніваюся, що наш спікер Палати представників Майк Джонсон укладе тільки таку угоду, яка буде ідеальною для кордону», – написав Трамп.

Раніше спікер палати представників республіканець Майк Джонсон заявив, що він регулярно обговорює питання посилення кордонів з експрезидентом США Дональдом Трампом. Зокрема, він провів розмову з Трампом напередодні наради з чинним президентом Джо Байденом, присвяченої кордону та допомозі Україні. 

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, вважає, що більшість у Конгресі підтримає схвалення фінансування військової допомоги для України. Проте він також не виключає і «катастрофічний» варіант. 

Як відомо, прийняття пакету національної безпеки, який передбачає нове фінансування для України, стане наступною ціллю Сенату після тимчасового бюджету. 

Теги: Дональд Трамп партії фінансування президент кордон соцмережі

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