Трамп розкритикував компромісну угоду щодо кордону, від якої залежить допомога Україні

Трамп стверджує, що республіканці повинні відмовитися від будь-якої угоди, яка не містить «всього необхідного» для зупинки потоку мігрантів

Експрезидент США Дональд Трамп висунув виклик лідеру Республіканської партії в Сенаті Мітчу Макконнеллу та його команді, закликаючи законодавців-республіканців відхилити компроміс щодо безпеки кордонів. про це пише The Hill.

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Трамп стверджує, що республіканці повинні відмовитися від будь-якої угоди, яка не містить «всього необхідного» для зупинки потоку мігрантів, і це послання явно чинить тиск на нового спікера Палати представників Майка Джонсона, щоб він дотримувався цієї лінії. Джонсон перебуває під тиском з боку Республіканської партії Сенату і Білого дому, які вимагають від нього погодитися на угоду, що готується в Сенаті.

Члени керівної команди Макконнелла негайно виступили проти того, що виглядало як спроба Трампа зірвати угоду з Сенатом.

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«Це не допоможе», – заявив лідер республіканців у Сенаті Джон Тьюн, 2-й за рейтингом лідер Республіканської партії в Сенаті.

Тьюн стверджує, що сенатський пакет щодо безпеки кордону і України – це найкращий шанс для республіканців зупинити потік мігрантів, який лише в грудні перевищив 300 тисяч осіб, що є рекордним місячним показником за всю історію.

Трамп розкритикував майбутню угоду Сенату щодо кордону в пості у своїй соцмережі Truth Social.

«Я вважаю, що нам не слід укладати угоду про кордон взагалі, якщо ми не отримаємо все, щоб припинити навалу мільйонів і мільйонів людей з нізвідки в нашу країну. Також я не сумніваюся, що наш спікер Палати представників Майк Джонсон укладе тільки таку угоду, яка буде ідеальною для кордону», – написав Трамп.

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Раніше спікер палати представників республіканець Майк Джонсон заявив, що він регулярно обговорює питання посилення кордонів з експрезидентом США Дональдом Трампом. Зокрема, він провів розмову з Трампом напередодні наради з чинним президентом Джо Байденом, присвяченої кордону та допомозі Україні.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, вважає, що більшість у Конгресі підтримає схвалення фінансування військової допомоги для України. Проте він також не виключає і «катастрофічний» варіант.

Як відомо, прийняття пакету національної безпеки, який передбачає нове фінансування для України, стане наступною ціллю Сенату після тимчасового бюджету.