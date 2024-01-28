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США пропонують Греції допомогу на $200 млн в обмін на зброю для України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США пропонують Греції допомогу на $200 млн в обмін на зброю для України
Премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс та держсекретар США Ентоні Блінкен
фото: AP

США цікавить оборонний потенціал, який Греція могла б передати чи продати Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен звернувся до прем'єр-міністра Греції Кіріакосу Міцотакісу з пропозицією передати або продати Україні зброю в обмін на допомогу Вашингтона на суму $200 млн. Про це пише грецьке видання Kathimerini.

В офіційному листі до прем'єр-міністра Греції Блінкен пише, що США цікавить оборонний потенціал, який Греція могла б передати чи продати Україні.

«Якщо ці можливості представляють інтерес для України, і доки уряд США не оцінить їх статус і цінність, ми можемо вивчити можливості додаткового фінансування збройних сил Греції на суму до $200 млн», – йдеться в листі Держсекретаря Сполучених Штатів.

Водночас прем'єр-міністр Греції Міцотакіс у своїй заяві сказав про «важливий день» для національної оборони та дипломатії Греції, наголосивши, що отриманий лист від Блінкена підкреслює та закріплює глибину греко-американських відносин.

Зокрема, у листі йдеться про те, що в рамках прискореної процедури Греція отримає два літаки C-130H, десять двигунів для літаків P-3 та 60 бойових броньованих машин Bradley. Також зможе отримати до 40 нових літаків F-35, три патрульні кораблі типу Protector та різноманітну автотехніку.

Блінкен додав, що уряд також подасть до Конгресу законодавчу пропозицію із запитом надати дозвіл на передачу до Греції чотирьох фрегатів LCS. Крім того, він пообіцяв, що США розглянуть запит Греції щодо постачання літаків-заправників KC-135 та нових C-130J.

Як пише видання, політичне та військове керівництво Греції погодилось на пропозицію глави американського Держдепартаменту і вже надало розпорядження стосовно передачі Україні систем та обладнання, які не використовуються грецькою армією.

За даними з відкритих джерел, Афіни наразі мають у своєму арсеналі і можуть передати Києву радянські системи ППО «Тор», «Оса», С-300, а також зенітні установки радянського зразка «ЗУ-23-2» та снаряди до всіх перелічених позицій.

Нагадаємо, учасники переговорів у Сенаті США домовилися щодо нової угоди, яка має значно обмежити нелегальний потік мігрантів на південному кордоні, а також розблокує можливість для ухвалення допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

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Теги: Греція фінансування Ентоні Блінкен системи ППО США

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