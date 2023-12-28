Шмигаль скликає екстрену нараду через «невизначеність» бюджету – Bloomberg

Міністерство фінансів України заявило, що на 2024 рік потребує $37,3 млрд зовнішньої допомоги

Видання посилається на лист українського премʼєра до Міжвідомчої координаційної платформи донорів

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль попросив екстреної зустрічі з міжнародними донорами, оскільки Україна зіткнулася з «надзвичайно високою невизначеністю» щодо свого бюджету у 2024 році. Про це пише Bloomberg.

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Видання посилається на лист українського премʼєра до Міжвідомчої координаційної платформи донорів (MDCP). За даними Bloomberg, у ньому йдеться, що фінансування потрібне уже в січні та має бути спрямоване на бюджетні потреби.

«Для підтримки макроекономічної стабільності вкрай важливо, щоб ми отримували достатнє, оперативне і передбачуване зовнішнє фінансування із січня 2024 року», – йдеться в листі, яке цитує Bloomberg.

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Минулого тижня Міністерство фінансів України заявило, що на 2024 рік потребує $37,3 млрд зовнішньої допомоги. У 2023 Україна отримала понад $42 млрд такої підтримки.

За словами Шмигаля, координаційна платформа донорів має зосереджуватися на нагальних потребах бюджету – підтримці уряду, зарплатах вчителям, державним службовцям і виплаті пенсій.

«Навряд чи можливо вести будь-яку дискусію про проєкти відновлення та відбудови, коли ми боремося за виконання пріоритетів виживання у 2024 році», – зазначив Шмигаль у листі, з яким ознайомилися журналісти.

Шмигаль закликав донорів розпочати координацію, щоб спрямувати заморожені російські активи на відновлення України. Кремль «мусить заплатити за війну та руйнування – і це буде головним джерелом відновлення» в найближчі роки, йдеться у листі.

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«Ми докладемо всіх необхідних зусиль, щоб ліквідувати дефіцит фінансування, але ваша своєчасна підтримка зараз потрібна як ніколи», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, за даними Міністерства фінансів України з січня до 15 грудня 2023 р. Україна отримала $38,4 млрд зовнішнього фінансування до загального фонду бюджету.

Найбільшими кредиторами і донорами України стали: ЄС – сума фінансування $17,9 млрд доларів, Уряд США – $10,9 млрд, МВФ – $4,5 млрд, Уряд Канади – $1,8 млрд. У листопаді-грудні до бюджету було залучено 1,5 млрд євро макро-фінансової допомоги від ЄС, $0,4 млрд гарантованих коштів від Великої Британії, $0,9 млрд від МВФ і майже $1 млрд від Японії.

До слова, Євросоюз готує резервний план на 20 млрд євро для України, щоб обійти заперечення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.