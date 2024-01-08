Що буде із зарплатами українців у 2024 році: прогноз НБУ

На розмір заробітніх плат вплине відстутність достатньої кількості фахівців

Національний банк України прогнозує зростання зарплат українців через брак кваліфікованих працівників. Про це заявила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в ефірі телемарафону.

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«Ми вважаємо, що економіка продовжить зростання. Зростання економіки призводить до того, що відновлюється ринок праці. Але через структурні проблеми на ринку праці, через те, що багато людей виїхало, іноді бізнес не може знайти тих фахівців, які йому потрібні», – підкреслила вона.

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За словами Рожкової, через це бізнес планує підвищувати заробітні платні. «Це вже відбувається і напевно продовжиться в наступному році», – зазначила вона.

Заступниця голови НБУ наголосила, що підвищення зарплат українців означає зростання статків та споживчого попиту в Україні.

До слова, заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що в рамках законодавчого поля, що існує на сьогодні, фінансово обмежити осіб, які ухиляються від мобілізації в Україні, неможливо. Вона також висловила сподівання, що до фінансового обмеження ситуація в країні не дійде – на її думку, не слід вдаватися до фінансових репресій, а «задіяти інші механізми».