Удари по єменських хуситах, Росія скликає Радбез ООН: головне за ніч

Сполучені Штати та Великобританія з допомогою союзників завдали ударів по об’єктах хуситів в Ємені

Атака на хуситів є прямою відповіддю на їхні удари по міжнародних морських суднах в Червоному морі

У ніч на 12 січня Сполучені Штати та Великобританія завдали ударів по об’єктах хуситів в Ємені. Росія запросила проведення термінового засідання Ради Безпеки ООН. У США відбулися протести на підтримку Ємену. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 12 січня, щоб ви були в курсі подій.

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Удари по цілях хуситів у Ємені

Сполучені Штати та Великобританія за допомоги союзників завдали ударів по об’єктах хуситів в Ємені.

Єменські ЗМІ повідомляли про інтенсивні авіаудари по декількох містах, серед яких Ходейда – основне портове місто хуситів. Також атаковані Таїс, Сана, Саада. Було атаковано понад 10 об'єктів, що використовувалися для зберігання зброї та навчання хуситів.

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Удари по угрупованню хуситів нанесли американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу «Томагавк», запущеними з кораблів ВМС США в Червоному морі.

Джо Байден підтвердив атаку на об'єкти хуситів у Ємені та заявив, що ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі, включно з використанням протикорабельних балістичних ракет вперше в історії.

Прем'єр Британії також прокоментував удари по єменських хуситах, заявивши, що удари були здійснені, щоб послабити військовий потенціал хуситів і захистити глобальне судноплавство.

Росія скликає Радбез ООН

Росія запросила проведення термінового засідання Ради Безпеки ООН 12 січня після ударів по цілях єменських хуситів.

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«Росія попросила на 12 січня термінове засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з ударами США та Великої Британії по Ємену», – йдеться в повідомленні постійного представництва РФ при ООН.

Також представництво РФ анонсувало теми обговорення на майбутньому засіданні. Говоритимуть про ситуацію на Близькому Сході, зокрема про палестинське питання. Також пройде відкритий брифінг у зв'язку з нанесенням США та Великобританією ударів по Ємену.

У США відбулися протести на підтримку Ємену

Кілька десятків антивоєнних активістів зібралися на Таймс-сквер у Нью-Йорку та біля Білого дому, щоб протестувати проти ударів США та Великобританії по військових цілях хуситів у Ємені.

Протести були організовані коаліційною групою Answer, яка вважає удари в Ємені «серйозною ескалацією», що може призвести до масштабної регіональної війни.

Протестувальники біля Білого дому несли плакати із гаслами «руки геть від Близького Сходу», «руки геть від Ємену» та «руки геть від Гази».

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Демонстранти на Таймс-сквер розмахували палестинськими прапорами та несли банери з написами «Звільніть Палестину» та «Припиніть бомбардування Ємену».

У Варшаві відбувся протест невдоволених політикою Туска

Увечері 11 січня у центрі Варшави відбулася багатотисячна акція протесту прихильників опозиції, незадоволених політикою нового проєвропейського прем'єр-міністра країни Дональда Туска, який переміг на недавніх виборах.

Демонстранти, серед яких було безліч виборців правої партії «Право і справедливість» (ПіС), що недавно втратила владу, зібралися перед будівлею польського сейму. За оцінкою організаторів, до акції долучилися 200 тисяч людей, мерія Варшави називає цифру в 35 тисяч.

Багато хто узяв із собою червоно-білі національні прапори та плакати з написами «Туск = п'ята колона» і «Ми пережили росіян, переживемо і Туска». Один із плакатів також звинувачував Туска у спробі встановити у Польщі «русскій мір». При цьому нинішній прем'єр-міністр країни відомий своєю проукраїнською позицією і неодноразово виступав проти спроб Росії впливати на сусідів.

Протестувальники висловити свою підтримку ув’язненим екс-урядовцям: колишньому міністру внутрішніх справ Маріушу Камінському та його заступнику Мацею Вонсіку.

Єврокомісія готова піти на поступки Угорщині заради допомоги Україні

Європейська комісія готова поступитися деякими вимогами Угорщини, щоб домогтися виділення Україні 50 мільярдів євро.

Три чиновники, які знайомі з цим питанням, заявили, що як спосіб переконати Орбана відмовитися від свого вето, Єврокомісія готова надати угорському прем'єру можливість у 2025 році зупинити операцію з фінансування на середині шляху.

Євросоюз включить перегляд чотирирічного пакета підтримки наступного року, коли оцінюватиметься, чи потребує Україна грошей і чи виконала вона вимоги для отримання допомоги ЄС. Це дасть Орбану можливість накласти вето на його продовження.

Єврокомісія також готова проводити щорічний аудит допомоги і запровадити пункт про «екстрене гальмування», згідно з яким будь-яка країна зможе винести серйозні побоювання щодо виплат Україні на обговорення саміту лідерів ЄС.