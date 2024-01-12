Головна Новини
search button user button menu button

Удари по єменських хуситах, Росія скликає Радбез ООН: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Удари по єменських хуситах, Росія скликає Радбез ООН: головне за ніч
Сполучені Штати та Великобританія з допомогою союзників завдали ударів по об’єктах хуситів в Ємені
фото: Al-Masira TV

Атака на хуситів є прямою відповіддю на їхні удари по міжнародних морських суднах в Червоному морі

У ніч на 12 січня Сполучені Штати та Великобританія завдали ударів по об’єктах хуситів в Ємені. Росія запросила проведення термінового засідання Ради Безпеки ООН. У США відбулися протести на підтримку Ємену. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 12 січня, щоб ви були в курсі подій.

Удари по цілях хуситів у Ємені

Сполучені Штати та Великобританія за допомоги союзників завдали ударів по об’єктах хуситів в Ємені.

Єменські ЗМІ повідомляли про інтенсивні авіаудари по декількох містах, серед яких Ходейда – основне портове місто хуситів. Також атаковані Таїс, Сана, Саада. Було атаковано понад 10 об'єктів, що використовувалися для зберігання зброї та навчання хуситів. 

Удари по угрупованню хуситів нанесли американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу «Томагавк», запущеними з кораблів ВМС США в Червоному морі.

Джо Байден підтвердив атаку на об'єкти хуситів у Ємені та заявив, що ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі, включно з використанням протикорабельних балістичних ракет вперше в історії.

Прем'єр Британії також прокоментував удари по єменських хуситах, заявивши, що удари були здійснені, щоб послабити військовий потенціал хуситів і захистити глобальне судноплавство.

Росія скликає Радбез ООН

Росія запросила проведення термінового засідання Ради Безпеки ООН 12 січня після ударів по цілях єменських хуситів.

«Росія попросила на 12 січня термінове засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з ударами США та Великої Британії по Ємену», – йдеться в повідомленні постійного представництва РФ при ООН.

Також представництво РФ анонсувало теми обговорення на майбутньому засіданні. Говоритимуть про ситуацію на Близькому Сході, зокрема про палестинське питання. Також пройде відкритий брифінг у зв'язку з нанесенням США та Великобританією ударів по Ємену.

У США відбулися протести на підтримку Ємену

Кілька десятків антивоєнних активістів зібралися на Таймс-сквер у Нью-Йорку та біля Білого дому, щоб протестувати проти ударів США та Великобританії по військових цілях хуситів у Ємені. 

Протести були організовані коаліційною групою Answer, яка вважає удари в Ємені «серйозною ескалацією», що може призвести до масштабної регіональної війни. 

Протестувальники біля Білого дому несли плакати із гаслами «руки геть від Близького Сходу», «руки геть від Ємену» та «руки геть від Гази».

Демонстранти на Таймс-сквер розмахували палестинськими прапорами та несли банери з написами «Звільніть Палестину» та «Припиніть бомбардування Ємену».

У Варшаві відбувся протест невдоволених політикою Туска

Увечері 11 січня у центрі Варшави відбулася багатотисячна акція протесту прихильників опозиції, незадоволених політикою нового проєвропейського прем'єр-міністра країни Дональда Туска, який переміг на недавніх виборах.

Демонстранти, серед яких було безліч виборців правої партії «Право і справедливість» (ПіС), що недавно втратила владу, зібралися перед будівлею польського сейму. За оцінкою організаторів, до акції долучилися 200 тисяч людей, мерія Варшави називає цифру в 35 тисяч.

Багато хто узяв із собою червоно-білі національні прапори та плакати з написами «Туск = п'ята колона» і «Ми пережили росіян, переживемо і Туска». Один із плакатів також звинувачував Туска у спробі встановити у Польщі «русскій мір». При цьому нинішній прем'єр-міністр країни відомий своєю проукраїнською позицією і неодноразово виступав проти спроб Росії впливати на сусідів.

Протестувальники висловити свою підтримку ув’язненим екс-урядовцям: колишньому міністру внутрішніх справ Маріушу Камінському та його заступнику Мацею Вонсіку.

Єврокомісія готова піти на поступки Угорщині заради допомоги Україні

Європейська комісія готова поступитися деякими вимогами Угорщини, щоб домогтися виділення Україні 50 мільярдів євро. 

Три чиновники, які знайомі з цим питанням, заявили, що як спосіб переконати Орбана відмовитися від свого вето, Єврокомісія готова надати угорському прем'єру можливість у 2025 році зупинити операцію з фінансування на середині шляху.

Євросоюз включить перегляд чотирирічного пакета підтримки наступного року, коли оцінюватиметься, чи потребує Україна грошей і чи виконала вона вимоги для отримання допомоги ЄС. Це дасть Орбану можливість накласти вето на його продовження.

Єврокомісія також готова проводити щорічний аудит допомоги і запровадити пункт про «екстрене гальмування», згідно з яким будь-яка країна зможе винести серйозні побоювання щодо виплат Україні на обговорення саміту лідерів ЄС.

Теги: Велика Британія Єврокомісія партії протест бомбардування фінансування Радбез ООН Ємен США росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збройні сили України продовжують захищати рідну землю
Скільки українців вірить у Перемогу?
29 грудня, 2023, 17:51
Рідні полонених просять від влади та міжнародних організацій – хоча б контролювати, аби з їхніх рідних не знущалися окупанти
У Києві мітингують родичі бранців Кремля
31 грудня, 2023, 14:10
СБУ встановила чотирьох мешканців Києва, які незаконно поширювали інформацію про наслідки масованого обстрілу Росії на Київ
СБУ затримала «блогерів», які поширювали відео ракетних ударів по Києву
3 сiчня, 19:00
Спікер Палати представників Майк Джонсон може напряму поговорити з Байденом про допомогу для України
Спікер Палати представників хоче обговорити з Байденом допомогу Україні – Bloomberg
5 сiчня, 18:47
У турецького дипутата зупинилось серце просто у залі парламенту
Турецький депутат із трибуни проклинав Ізраїль, і отримав серцевий напад (відео)
13 грудня, 2023, 15:28
Російський чиновник вирішив заробити на мігрантах
Колишній голова міграційної служби Росії підробив 100 тис. документів
15 грудня, 2023, 08:13
Кірбі не вказав, яке саме обладнання буде в пакеті допомоги
До кінця року США нададуть ще один пакет допомоги Україні
19 грудня, 2023, 06:35
Василь Небензя закликав Україну та Захід готуватися до жахливих новин найближчим часом
Небензя погрожував Україні та Заходу на Радбезі ООН
30 грудня, 2023, 07:30
Росія продовжуватиме завдавати широкомасштабних ударів по Україні
Росія навмисно накопичувала ракети для масштабного удару – ISW
30 грудня, 2023, 05:30

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Росія прийняла новий вантажний борт з Ірану: ЗСУ попередили українців
26K
Росіяни «пакують речі» для втечі із Криму: ЗСУ повідомили деталі
20K
Кремль готує нову заборону для росіян
11K
У Росії, ймовірно, закінчуються танки – Forbes
9412
Пентагон виявив проблеми з обліком 2% зброї, яку отримала Україна
7835
Командувач ВМС розповів, як приймали рішення затопити фрегат «Гетьман Сагайдачний»

Новини

За добу найбільше ворожих атак відбулося на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Удари по єменських хуситах, Росія скликає Радбез ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 12 січня
Сьогодні, 04:59
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:14
Який вигляд має будівництво оборонних споруд на кордоні з РФ (фото)
Вчора, 13:21
Окупанти активізували штурми на ще одному східному напрямку – Генштаб
Вчора, 07:13

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua