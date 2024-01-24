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Уряд змінить програму пільгового кредитування «5-7-9» – хто отримуватиме гроші

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Уряд змінить програму пільгового кредитування «5-7-9» – хто отримуватиме гроші
Заступниця міністра економіки зазначила, що програма створювалася для переробних підприємств, але через пандемію та війну довелося рятувати бізнес
фото з відкритих джерел

Програма стане доступнішою для бізнесу, який намагатиметься отримати гроші на інвестиційні цілі

Програма «Доступні кредити 5-7-9%» зазнає змін вже у 2024 році. Її зроблять доступнішою для бізнесу, який хоче отримати кредит на інвестиційні цілі, розповіла в ефірі «Укрінформу» заступниця міністра економіки Надія Бігун.

«Програму змінимо так, щоби сфокусуватися вже зараз на переробці. Тобто, щоб ми зробили переробку пріоритетною галуззю цієї програми», – заявила вона.

За словами Бігун, програма «Доступні кредити» й створювалася для переробних підприємств, але з початком пандемії COVID-19 та повномасштабної війни з Росією, державі довелося рятувати бізнес. «Але зараз ми бачимо, що потрібно відходити від цієї концепції», – пояснила вона.

Заступниця міністра також розповіла, що існування програми, за якою кредитна ставка значно нижча від ринкової, стимулює бізнес приєднуватися до неї. Виникає чималий попит, водночас саме банк вирішує, кому саме надасть кредит – тому, у кого гарний фінансовий стан і він обов’язково поверне кредит, чи все ж більш ризиковому підприємцю.

Банк обере більш платоспроможного клієнта, тож бізнесу, який дійсно потребує допомоги, практично нереально отримати кошти. Щоби виправити цю ситуацію, держава хоче змінити програму «Доступні кредити 5-7-9».

«Там, фактично, буде два ключових напрямки. Один напрямок – це бізнес, який хоче розвиватися, який буде брати гроші на інвестиційні цілі, і другий – це бізнес, який дійсно потребує допомоги, це деокуповані території», – підкреслила заступниця міністра економіки.

Варто додати, що взяти участь у програмі та оформити кредит можна для фінансування обігового капіталу, купівлі сировини, матеріалів та ін. Також кошти можна витратити на інвестиційні цілі, наприклад, придбати основні засоби ведення бізнесу.

Кредит не можна витратити не на цільове призначання: оплачувати ним інші позики та відсотки, погашати заборгованості, виплачувати дивіденди або фінансову допомогу. У межах кредитної програми передбачено, що бізнес-клієнти отримують позики у розмірі від 100 тис грн до 4 млн грн (мікропідприємці), та до 5 млн гривень – малий бізнес.

Нагадаємо, презентація державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» відбулася у лютому 2020 року. Підприємцям пообіцяли підтримку до 15 українських банків в рамках програми, а далі і появу зарубіжних партнерів, а також розгляд всіх заявок у 10-денний термін. Але бізнесмени, яких цікавило питання, як людині з нуля відкрити власну справу за допомогою держпрограми «5-7-9%», виразної відповіді на своє питання так і не отримали.

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Теги: кредит гроші бізнес держава фінансування окуповані території

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