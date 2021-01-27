НБУ ліквідував ще один банк

У грудні 2020 року Фонд гарантування вкладів виставив «Місто Банк» на продаж

Нацбанк прийняв рішення ліквідувати «Місто Банк»

Національний банк України від 26 січня 2021 року прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ «Місто Банк».

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення від 26 січня 2021 року № 25-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідації АТ «Місто Банк».

14 грудня 2020 року Правління Національного банку прийняло рішення про віднесення АТ «Місто Банк» до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

Сума коштів фізичних осіб, яка може бути відшкодована Фондом, станом на 15 грудня 2020 року за даними звітності неплатоспроможного банку складала 304 млн 357 тис. 130,45 грн.

14 грудня Нацбанк визнав «Місто Банк» неплатоспроможним через зменшення нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального рівня.

15 грудня Фонд гарантування запровадив тимчасову адміністрацію в неплатоспроможному «Місто Банк»у та розпочав процедуру його виведення з ринку.

За даними НБУ, контролером АТ «Місто Банк» є депутат Верховної Ради VIII скликання Іван Фурсін, якому сукупно (прямо та опосередковано) належить 97,18% акцій банку.

Раніше Фонд гарантування вкладів фізосіб увів в банк «Аркада» тимчасову адміністрацію строком на місяць - до 26 вересня. Це сталося після того, як НБУ визнав банк неплатоспроможним у зв'язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини мінімального встановленого рівня.

Фонд оголосив відкритий конкурс із метою виведення з ринку банку «Аркада».

На початку вересня суд взяв під варту президента банку «Аркада».

3 вересня йому повідомили про підозру у привласненні 50 млн грн.

З 11 вересня Фонд гарантування вкладів фізосіб розпочав здійснювати виплати коштів вкладникам неплатоспроможного АТ АКБ «Аркада».

«Київміськбуд» здійснить аудит щодо добудови житлових комплексів банку «Аркада». За його результатами, інвесторам буде запропонований можливий алгоритм завершення будівництва.