Приватбанк відкрив перше цифрове відділення

При вході до відділення банк розпізнає клієнта за допомогою біометрії

Повністю цифрове банківське відділення відкрилося у центрі Києва

Державний Приватбанк спільно з Mastercard відкрили в центрі Києва перше в Україні повністю цифрове банківське відділення – Concept Store. Про це йдеться у пресрелізі фінустанови.

Зазначається, що хайтек-віділення на Майдані Незалежності працює без традиційних кас та оснащене інноваційними технологіями – мультитачбарами, діджитал-екранами, кіосками самообслуговування та іншими сучасними рішеннями, повідомляє пресслужба банку.

«Клієнти зможуть отримати тут не тільки фінансові послуги в цифровому форматі, а й скористатися комфортним хабом для роботи та спілкування», ‒ йдеться у повідомленні.

Наголошується, що при вході до відділення банк розпізнає клієнта за допомогою біометрії, а також одразу пропонує зробити одні з найбільш популярних операцій через Приват24.

Клієнти відділення зможуть завершувати обрані послуги у Приват24, скористатися мультитачбарами або звернутися за допомогою до хостес.

«Якщо ж потрібно зробити готівкову операцію, цифрове відділення обладнано декількома універсальними банкоматами, де можна поповнити картковий рахунок або ж отримати готівку. У подальшому відвідувачів Concept Store чекатимуть дистанційні тренінги та «живі» воркшопи, де можна буде отримати новий досвід та знання від провідних експертів світу фінансів та інновацій», ‒ обіцяють у банку.

До відома, нещодавно Нацбанк назвав найбільш прибуткові та збиткові банки. За даними НБУ, найприбутковішим знову став державний ПриватБанк, а найзбитковішим — державний Укрексімбанк.

Як повідомлялося 21 січня, Приватбанк змінює керівника.

Нагадаємо, Приватбанк знизив ставки за кредитами підприємцям.

20 січня Верховний суд повернув у власність Приватбанку київський готель «Мир».