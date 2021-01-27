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    Приватбанк відкрив перше цифрове відділення

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    При вході до відділення банк розпізнає клієнта за допомогою біометрії - Приватбанк відкрив перше цифрове відділення
    При вході до відділення банк розпізнає клієнта за допомогою біометрії
    Фото: Приватбанку

    Повністю цифрове банківське відділення відкрилося у центрі Києва

    Державний Приватбанк спільно з Mastercard відкрили в центрі Києва перше в Україні повністю цифрове банківське відділення – Concept Store. Про це йдеться у пресрелізі фінустанови.

    Зазначається, що хайтек-віділення на Майдані Незалежності працює без традиційних кас та оснащене інноваційними технологіями – мультитачбарами, діджитал-екранами, кіосками самообслуговування та іншими сучасними рішеннями, повідомляє пресслужба банку.

    «Клієнти зможуть отримати тут не тільки фінансові послуги в цифровому форматі, а й скористатися комфортним хабом для роботи та спілкування», ‒ йдеться у повідомленні.

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    Наголошується, що при вході до відділення банк розпізнає клієнта за допомогою біометрії, а також одразу пропонує зробити одні з найбільш популярних операцій через Приват24.

    Клієнти відділення зможуть завершувати обрані послуги у Приват24, скористатися мультитачбарами або звернутися за допомогою до хостес.

    «Якщо ж потрібно зробити готівкову операцію, цифрове відділення обладнано декількома універсальними банкоматами, де можна поповнити картковий рахунок або ж отримати готівку. У подальшому відвідувачів Concept Store чекатимуть дистанційні тренінги та «живі» воркшопи, де можна буде отримати новий досвід та знання від провідних експертів світу фінансів та інновацій», ‒ обіцяють у банку.

    До відома, нещодавно Нацбанк назвав найбільш прибуткові та збиткові банки. За даними НБУ, найприбутковішим знову став державний ПриватБанк, а найзбитковішим — державний Укрексімбанк.

    Як повідомлялося 21 січня, Приватбанк змінює керівника.

    Нагадаємо, Приватбанк знизив ставки за кредитами підприємцям.

    20 січня Верховний суд повернув у власність Приватбанку київський готель «Мир».

    Теги: банки Приватбанк послуги НБУ
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