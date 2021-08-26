Афганську дівчинку назвали на честь літака США

У вагітної афганської біженки почалися перейми під час перельоту з Кабула в американську військову базу в Німеччині.

Батьки дівчинки, яка з'явилася на світ на борту американського військового літака під час евакуації з Афганістану, назвали її Річ - це позивний повітряного судна. Про це повідомив глава європейського командування збройних сил США генерал ТодаУолтерс.

«Ми поговорили з матір'ю і батьком дитини, яка народилася на борту C-17, що летів на базу «Рамштайн», вони назвали дівчинку Річ. Назвали так, тому що у літака C-17, який доставив їх з Катару в Рамштайн, був позивний Reach», - сказав генерал на брифінгу з журналістами.

Перейми в жінки почалися під час перельоту з іншої авіабази на Близькому Сході. Через ускладнення під час пологів командир літака ухвалив рішення знизитися, щоб збільшити тиск повітря на борту. Цей маневр допоміг стабілізувати ситуацію та врятувати життя жінки.

Одразу після приземлення в Німеччині американські військові медики допомогли жінці народити просто у вантажному відділенні літака. Матір та новонароджену дівчинку перевезли до найближчої лікарні, вони в доброму стані, повідомили ВПС США.

До слова, лідер афганського опору назвав умову миру з талібами.

Як відомо, ООН прогнозує голод в Афганістані після приходу до влади талібів.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що не можна відмовлятися від переговорів з радикальним ісламістським рухом «Талібан», не зважаючи на ситуацію в Афганістані.

Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.

До слова, 19 біженців, які 23 серпня прилетіли в Україну з Афганістану, відбули до пункту тимчасового розміщення біженців у Яготині Київської області.

23 серпня із Кабула вилетів останній цивільний літак – він був український. Третій евакуаційний рейс з Кабула приземлився в аеропорту «Бориспіль». На його борту було 98 пасажирів, серед яких 41 громадянин України, зокрема, 27 дітей.

Цей рейс став останнім рейсом, який вилетів із Кабула перед закриттям аеропорту на невизначений час.