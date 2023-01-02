Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Ціни на природний газ у ЄС продовжують падати

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Ціни на природний газ у ЄС продовжують падати
Тепла зима у Європі сприяла подальшому зниженню цін на природний газ
фото Thomas Imo/photothek/IMAGO

З початку грудня газ здешевшав у середньому вдвічі

Завдяки незвично м'якій погоді ціни на природний газ у Європі з початком нового року продовжили падіння. У понеділок, 2 січня, ціни за контрактами TTF на нідерландський газ стартували з 70,30 за мегават/годину. Так  дешево європейський газ востаннє продавався в лютому 2022 року, до початку війни Росії проти України, повідомляє DW.

Тепла зима у Європі сприяла подальшому зниженню цін на природний газ. У Німеччині газові сховища залишаються заповненими на понад 90 відсотків.

Через деякий час ціни на TTF підвищилися до 73 євро. Загалом з початку грудня вони зменшилися в середньому вдвічі. Рекордні ціни були зафіксовані минулого літа (345 євро за мегават/год). Це було викликано припиненням постачання природного газу з Росії.

На тлі нинішніх м'яких температур у ЄС споживання газу знижується. До нового року температура у Німеччині місцями перевищувала плюс 20 градусів. Німецька метеослужба зафіксувала найтепліший переддень нового року в країні за весь час моніторингу погоди. На зниження цін на природний газ вплинув також той факт, що останнім часом все більше енергії в Європі виробляється за рахунок вітряків.

За інформацією видання, газові сховища у ФРН нині заповнені більш як 90 відсотків (90,12 відсотка). Резерви газу в Німеччині збільшуються одинадцятий день поспіль.

До слова, російський «Газпром» підвів підсумки 2022 року і заявив, що експорт газу упав вдвічі. Якщо говорити про реалізацію газу, то падіння склало 60%.

У той же час «Укргазвидобування» за 2022 рік пробурило 47 нових свердловин, що майже дорівнює показнику минулого року. У 2022 році попри війну лише несуттєво зменшилося видобування газу завдяки новим родовищам. 

До слова, до слова, Росія з 1 лютого припиняє постачати нафту країнам, які приєдналися до цінового ембарго – президент РФ Володимир Путін підписав указ про запобіжні заходи у відповідь обмеження цін на російську нафту.

Також Китай починає пожирати РФ. Вливання інвестицій і кредитів в юанях почне прив’язувати ринок окупантів до китайської валюти.

Крім того, Індія скуповує російську нафту за безцінь. Російські експортери змушені жорстко конкурувати між собою та постачальниками з Ближнього Сходу, тому Росія змушена продавати нафту до Індії з більшими знижками, ніж раніше.

Читайте також: Критична залежність. Росія йде на дно

 

Теги: росія газ Газпром санкції війна Європа ціни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З початком війни в Україні експорт «Газпрому» упав до найнижчого рівня з початку століття
«Газпром» підвів підсумки року: експорт упав вдвічі
Сьогодні, 15:45
Послугами українських ПСГ користуються клієнти з трьох континентів
Скільки іноземних компаній зберігають газ в українських підземних сховищах: цифри
30 грудня, 2022, 16:15
За минулий рік компанія видобула 12,5 млрд м³ природного газу, що лише на 3% менше, ніж за 2021 рік
Найбільша газовидобувна компанія держави відзвітувала за 2022 рік
Сьогодні, 14:44

Економіка

Ціни на природний газ у ЄС продовжують падати
Ціни на природний газ у ЄС продовжують падати
«Газпром» підвів підсумки року: експорт упав вдвічі
«Газпром» підвів підсумки року: експорт упав вдвічі
Глобальну економіку очікують важкі часи – МВФ
Глобальну економіку очікують важкі часи – МВФ
Ринок російських акцій зазнав рекордного падіння
Ринок російських акцій зазнав рекордного падіння
Росія продовжила «законне користування» вкраденими іноземними літаками
Росія продовжила «законне користування» вкраденими іноземними літаками
Робота у Польщі: які вакансії чекають українців у 2023 році
Робота у Польщі: які вакансії чекають українців у 2023 році

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
«Ломаченко – майбутній Медведчук»: начальник штабу «Азов» відреагував на допис боксера
35K
Дрони-камікадзе протягом чотирьох годин атакували Київ
32K
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
17K
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
У Києві пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги (відео)
8521
2023 рік. Українська війна показує, яким він буде

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
Сьогодні, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
Сьогодні, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
Вчора, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
Вчора, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
Вчора, 17:39
Швеція очолила Раду Євросоюзу: як зміниться підтримка України
Вчора, 17:10

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту