Ціни на природний газ у ЄС продовжують падати

З початку грудня газ здешевшав у середньому вдвічі

Завдяки незвично м'якій погоді ціни на природний газ у Європі з початком нового року продовжили падіння. У понеділок, 2 січня, ціни за контрактами TTF на нідерландський газ стартували з 70,30 за мегават/годину. Так дешево європейський газ востаннє продавався в лютому 2022 року, до початку війни Росії проти України, повідомляє DW.

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Тепла зима у Європі сприяла подальшому зниженню цін на природний газ. У Німеччині газові сховища залишаються заповненими на понад 90 відсотків.

Через деякий час ціни на TTF підвищилися до 73 євро. Загалом з початку грудня вони зменшилися в середньому вдвічі. Рекордні ціни були зафіксовані минулого літа (345 євро за мегават/год). Це було викликано припиненням постачання природного газу з Росії.

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На тлі нинішніх м'яких температур у ЄС споживання газу знижується. До нового року температура у Німеччині місцями перевищувала плюс 20 градусів. Німецька метеослужба зафіксувала найтепліший переддень нового року в країні за весь час моніторингу погоди. На зниження цін на природний газ вплинув також той факт, що останнім часом все більше енергії в Європі виробляється за рахунок вітряків.

За інформацією видання, газові сховища у ФРН нині заповнені більш як 90 відсотків (90,12 відсотка). Резерви газу в Німеччині збільшуються одинадцятий день поспіль.

До слова, російський «Газпром» підвів підсумки 2022 року і заявив, що експорт газу упав вдвічі. Якщо говорити про реалізацію газу, то падіння склало 60%.

У той же час «Укргазвидобування» за 2022 рік пробурило 47 нових свердловин, що майже дорівнює показнику минулого року. У 2022 році попри війну лише несуттєво зменшилося видобування газу завдяки новим родовищам.

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До слова, до слова, Росія з 1 лютого припиняє постачати нафту країнам, які приєдналися до цінового ембарго – президент РФ Володимир Путін підписав указ про запобіжні заходи у відповідь обмеження цін на російську нафту.

Також Китай починає пожирати РФ. Вливання інвестицій і кредитів в юанях почне прив’язувати ринок окупантів до китайської валюти.

Крім того, Індія скуповує російську нафту за безцінь. Російські експортери змушені жорстко конкурувати між собою та постачальниками з Ближнього Сходу, тому Росія змушена продавати нафту до Індії з більшими знижками, ніж раніше.