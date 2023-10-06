Верховний Суд під час розгляду справи «Укренерго» проігнорував зобов'язання, взяті Україною перед ЄС – експерт

НКРЕКП та «Укренерго» визнають, що тариф на передачу при здійсненні експорту суперечить міжнародним зобов'язанням України

«Велика палата зробила висновок, який є прямим порушенням узятих Україною міжнародних зобов'язань»

Нівелювання судами основних принципів взаємодії України та Європейського Союзу заважають збільшенню довіри до нас міжнародних партнерів. Про це заявила проректорка з науково-педагогічної роботи (міжнародне співробітництво) Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ксенія Смирнова.

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Вона зауважила, що в рамках триваючої інтеграції України до Євросоюзу наша держава стала частиною договору про заснування Енергетичного співтовариства, що дозволило створити чіткі правила взаємодії між Україною і країнами – членами Енергетичного співтовариства.

«Ставши частиною цієї угоди, Україна погодилася на те, що норми Договору про заснування Енергетичного співтовариства мають превалюючу дію над нормами законодавства України», – підкреслила Смирнова.

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Водночас вона вказала, що під час прийняття деяких рішень суди можуть ігнорувати ці зобов'язання і ставити українське законодавство вище за європейське.

«Наприклад, Верховний Суд під час розгляду справи №910/14489/20 за касаційною скаргою ПрАТ «НЕК «Укренерго» проігнорував не тільки взяті Україною зобов'язання, а ще і свої власні висновки, які суд зробив лише рік тому у справі №910/9627/20. У справі №910/9627/20 Велика палата зробила висновок про те, що встановлена в Україні плата за послуги на передачу електричної енергії, яка застосовується до експортерів виключно через те, що електрична енергія перетинає кордон, є прямим порушенням узятих Україною міжнародних зобов'язань», – написала Смирнова.

Вона зазначила, що навіть Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), і оператор енергетичної системи «Укренерго» визнають, що тариф на передачу при здійсненні експорту суперечить міжнародним зобов'язанням України. Наразі вони ініціювали відповідні зміни в кодекс системи передачі.

«Очевидно, що в такому правовому середовищі, у якому окремі судді нівелюють основоположні принципи взаємодії між Україною та ЄС, не може йти мова про збільшення довіри з боку міжнародних партнерів і асоціювання України як повноцінного члена Європейського союзу», – наголосила Смирнова.

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Нагадаємо, раніше Велика Палата Верховного Суду констатувала, що приєднавшись до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, Україна взяла на себе зобов’язання дотримуватися встановлених цим Договором положень і нормативно-правової бази.