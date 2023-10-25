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Рада пропонує скасувати безоплатні медичні послуги для нардепів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Рада пропонує скасувати безоплатні медичні послуги для нардепів
Відповідний законопроєкт вже зареєстровано у парламенті
фото з відкритих джерел

Пропонується позбавити пільг як чинних, так і колишніх депутатів 

Народний депутат Олександр Юрченко (група «Відновлення України») пропонує скасувати безоплатне медичне обслуговування народних депутатів та позбавити таких пільг екснардепів. Відповідний законопроєкт №10181 вже зареєстровано у Раді.

Документ про внесення змін до закону «Про статус народного депутата України» передбачає виключення деяких його положень. Зокрема, йдеться про ч. 13 ст. 20, ч. 7 ст. 33 Закону, якими встановлюється:

  • безкоштовне забезпечення медичним обслуговуванням народних депутатів;
  • збереження за народним депутатом, строк повноважень якого закінчився, безкоштовного медичного обслуговування у тих закладах охорони здоров’я, до яких він був прикріплений у період виконання депутатських повноважень.

Варто додати, що, згідно чинного законодавства, народні депутати мають право на безкоштовне медичне обслуговування, а також похорон. Це стосується як чинних, так і колишніх парламентарів.

Нагадаємо, в Україні створять кадровий резерв медичних працівників для роботи на деокупованих територіях. Народний депутат, голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький зазначив, що нещодавно відповідну постанову ухвалив Уряд  депутат. За його словами, процес залучення медиків до допомоги колегам розпочався під час ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. 

Теги: депутат медицина послуги Олександр Юрченко

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