Заборгованість за «зелену» електроенергію наростає два роки поспіль – інвестор

Борги за «зелену» енергію зупиняють процес посилення енергосистеми – інвестор

Недоплати підприємствам зеленої енергетики за вироблену електроенергію зупиняють інвесторів від планів розвивати цей напрямок енергетики, що погіршує процес посилення енергосистеми України від російських обстрілів, заявив інвестор в сонячну енергетику Ян Валетов.

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«Після атак росіян стало очевидно, що розподілена генерація це найкраще що може бути. Адже в протилежному випадку, при централізованій енергетиці її дуже легко знищити. А в нашій ситуації, коли виробники зеленої електроенергії розподілені, таку генерацію стомишся обстрілювати ракетами. Мабуть така ситуація була б кращою для країни, але при цьому нас тримають на голодному пайку», – сказав Валетов.

За його словами, перед учасниками ринку відновлюваної енергетики відбувається нарощення боргів два роки поспіль.

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«Десь 43-44-45% від річної виробітки нам виплачують, а так чисте наростання боргу на рівні 50% за рік ми маємо. Нам платять рівно стільки щоб ми могли платити податки, зарплати та амортизацію», – додав інвестор.

Він підкреслив, що в бізнесі зеленої енергетики все прозоро, але держава не забезпечує гарантії виплат для інвесторів.

«Вони розуміють що ми нікуди не дінемося, відключатися не будемо і тому платять менше. При цьому йдуть розмови, що вони нас люблять і ми дуже потрібні. В зимні місяці, коли виробництво близьке до 0, з нами розраховуються майже до 90%, а коли у нас збільшується генерація, ми всі опиняємося у ситуації «бідних родичів», – каже Валетов.

Його компанії за минулий рік недоплатили близько 50 млн грн, за цей рік – майже 70 млн грн. В результаті, як каже інвестор, така політика держави призводитиме до того, що в країні не будуть створюватися нові потужності розподіленої зеленої енергетики.

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«У нас були плани мати 100-125 МВт до 2025 року. Зараз ми як збудували 21 МВт, то так ми далі й не пішли. Розуміємо, що ситуація кращою не буде. З банками ми залишились один на один», – підсумував Валетов.

Як повідомлялося, «Укренерго» співпрацює з ЄБРР, щоб залучити 150-200 млн доларів і частину з цих коштів направити на погашення боргів перед держпідприємством «Гарантований покупець». Разом з тим «Укренерго» закликає НКРЕКП встановити бездефіцитний тариф на передачу електроенергії, щоб вона не накопичувала нові борги та обслуговувала залучені кредити.

За інформацією компанії, через недостатність тарифу компанія у 2019-2022 роки зазнала понад 49 млрд грн збитків.