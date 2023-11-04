Необхідно виділити кошти на погашення боргів за електроенергію шахт та водоканалів, – ексміністр
«Якщи ви хочете, щоб ці підприємства працювали, то знайдіть джерело фінансування»
Необхідно виділити кошти для погашення боргів шахт і водоканалів за спожиту електроенергію, щоб ці підприємства могли нормально працювати.
Про це заявив колишній міністр енергетики та голова Всеукраїнської енергетичної Асамблеї Іван Плачков.
Зокрема він розповів, що наразі в енергетичні галузі зростають борги.
«Чому ці борги збільшуються? Якщо подивитися, Уряд і Міністерство енергетики видають накази, у зв'язку з військовим станом ви не маєте права відключати ось цю групу споживачів й ось цю групу споживачів», – наголосив Плачков.
Він вважає, що таких споживачів може бути тисячі. Екс-міністр підкреслив, що Уряд та комітет Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг мають розглянути вирішення проблеми цих боргів.
«Якщи ви хочете, щоб ці підприємства працювали, то знайдіть джерело фінансування. Ви профінансуйте їх, щоб вони заплатили за електроенергію. А так, водоканали не можна відключати, шахти не можна відключати – і мільярдні борги», – наголосив Плачков.
Раніше «Укренерго» запропонувало законодавчі зміни для погашення боргів державних шахт.
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