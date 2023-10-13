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«Укренерго» збільшило до 30 млрд грн борг перед державним Гарпоком

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Укренерго» збільшило до 30 млрд грн борг перед державним Гарпоком
«Укренерго» співпрацює з ЄБРР, щоб залучити 150-200 млн доларів і частину з цих коштів направити на погашення боргів
фото з відкритих джерел

Гарпок заплатив підприємствам ВДЕ у вересні лише 47% коштів за вироблену електроенергію

Заборгованість НЕК «Укренерго» перед держпідприємством «Гарантований покупець» за послугу зі збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел складає 29,9 млрд грн, що на 0,3 млрд грн більше, ніж було у вересні.

Про це йдеться в довідці держпідприємства станом на 10 жовтня.

Водночас повідомляється, що Гарпок заплатив підприємствам ВДЕ у вересні лише 47% коштів за вироблену електроенергію, а з початку року рівень розрахунків складає 52,6%.

Як повідомлялося, «Укренерго» співпрацює з ЄБРР, щоб залучити 150-200 млн доларів і частину з цих коштів направити на погашення боргів перед держпідприємством «Гарантований покупець».

При цьому, «Укренерго» закликає НКРЕКП встановити бездефіцитний тариф на передачу електроенергії компанією, щоб вона не накопичувала нові борги та обслуговувала залучені кредити. Через недостатність тарифу компанія у 2019-2022 роки зазнала понад 49 млрд грн тарифних збитків.

Теги: НКРЕКП Укренерго борг

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