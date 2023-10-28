Четверо ухилянтів хотіли переплисти повноводну Тису з допомогою дитячої іграшки

Життя чоловіків урятував прикордонний наряд

Упродовж останнього тижня прикордонники Мукачівського загону запобігли 34 спробам порушення держрубежу, у результаті чого затримали 56 осіб. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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Традиційно, більшість спроб було зафіксовано на українсько-румунській ділянці кордону. Нарядами від відділів прикордонної служби «Тячів», «Ділове», «Яблунівка» та «Дякове» загалом було затримано 32 особи, які намагалися незаконно потрапити до Румунії. Решта порушників зупинили неподалік від кордону з Угорщиною наряди відділів «Вилок», «Лужанка» та «Косине».

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Усі затримані є чоловіками призовного віку. Більшість із них мали намір перепливати річку Тиса, рівень води у якій за останній тиждень піднявся подекуди більше ніж на три метри.

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Так, учора прикордонники відділу «Тячів» виявили поблизу річки Тиса, якою проходить кордон з Румунією, групу чоловіків, що мали одне надувне коло на чотирьох. Затриманими виявилися двоє жителів Івано-Франківщини, один житель Херсонщини та один житель Київщини. Чоловіки зізналися, що пристали на пропозицію переправників, які запевнили, що глибина річки у тому місці, де їм буде запропоновано її перейти, сягає максимум 1 метра. Для більшої впевненості у власних силах ділки «забезпечили» своїх підопічних надувним колом. Ані про стрімку течію, ані про високий рівень води у річці чоловіки не знали. Їхні життя врятувало те, що переходити річку вони погодилися у світлий час доби та те, що по дорозі до водної перепони, за 100 метрів до кордону, їх зупинив прикордонний наряд.

За надані послуги порушники мали заплатити своїм «помічникам» від 2500 до 4800 доларів США.

Наразі оперативники загону вивчають усі обставини правопорушень та з’ясовують коло осіб, причетних до організації переправлення чоловіків через кордон.

На затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи скеровано до суду.

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Раніше українські прикордонники протягом 27 жовтня викрили 14 порушників кордону в Одеській області. У чотирьох випадках ухилянтів вдалося піймати завдяки дрону.

Нагадаємо, що на тлі низки новин про виявлені схеми ухиляння від мобілізації, стало відомо про нинішні масштаби намагань незаконного перетину кордону. За даними прикордонників, від початку року понад 2 тис. держслужбовців намагались виїхати, не маючи на те законних підстав.

До слова, в Україні з початку повномасштабної війни правоохоронці розслідують близько восьми тисяч справ за фактом ухилення від призову в армію. Регіон-антилідер – Закарпатська область.

Як повідомлялося, журналісти виявили 372 організації, через які виїхали сотні ухилянтів та дані 2248 чоловіків, які втекли з країни завдяки системі «Шлях».