Нова індексація: кому і на скільки підвищать пенсії з 1 липня



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З 1 липня щороку в Україні підвищується розмір мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму, у зв'язку з цим зростає і розмір пенсії

Мінімальна пенсія зросте на 74 гривні (до 1712 гривень), а максимальна - на 740 гривень (17120 гривень)

В Україні з 1 липня підвищують мінімальний прожитковий мінімум до 2118 гривень, тому у деяких категорій пенсіонерів зросте пенсія.

Про це повідомляє Пенсійний кур’єр на сторінці Facebook.

Зокрема, підвищення торкнеться тих українців, яких оминула травнева індексація, і хто отримує мінімальну пенсію.

Мінімальну пенсію, що становить 1638, гривень, збільшать, і вона складатиме 1712 грн з 1 липня, і 1769 грн з 1 грудня.

Соціальна пенсія зросте до 1712 гривень. Її отримують ті українці, які досягли пенсійного віку, але не напрацювали досить стажу для отримання соціальної виплати.

Мінімальна пенсія – 2020 в Україні (по віку), щомісячно:

з 01 січня 2020 – 1638 гpн.

з 01 липня 2020 – 1712 гpн.

з 01 грудня 2020 – 1769 грн.

Крім того, перерахують щомісячні виплати для тих, хто має більше необхідного стажу для отримання пенсії: стаж понад 35 років для чоловіків, а понад 30 років – для жінок. Такі пенсіонери отримають 1% надбавки від мінімальної пенсії за кожен додатковий рік. Зараз ця сума становить 16,38 гривні, а з 1 липня – 17,12 гривні.

Зазначимо, що з 1 липня щороку в Україні підвищується розмір мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму, у зв'язку з цим зростає і розмір пенсії.

До слова, накопичувальну пенсію в Україні можуть запровадити з 1 січня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що пенсіонерам старше 75 років виплатять надбавки.