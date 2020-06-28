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    Економіка та фінанси

    Нова індексація: кому і на скільки підвищать пенсії з 1 липня

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    З 1 липня щороку в Україні підвищується розмір мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму, у зв'язку з цим зростає і розмір пенсії - Нова індексація: кому і на скільки підвищать пенсії з 1 липня
    З 1 липня щороку в Україні підвищується розмір мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму, у зв'язку з цим зростає і розмір пенсії

    Мінімальна пенсія зросте на 74 гривні (до 1712 гривень), а максимальна - на 740 гривень (17120 гривень)

    В Україні з 1 липня підвищують мінімальний прожитковий мінімум до 2118 гривень, тому у деяких категорій пенсіонерів зросте пенсія.

    Про це повідомляє Пенсійний кур’єр на сторінці Facebook.

    Зокрема, підвищення торкнеться тих українців, яких оминула травнева індексація, і хто отримує мінімальну пенсію.

    Мінімальну пенсію, що становить 1638, гривень, збільшать, і вона складатиме 1712 грн з 1 липня, і 1769 грн з 1 грудня.

    Соціальна пенсія зросте до 1712 гривень. Її отримують ті українці, які досягли пенсійного віку, але не напрацювали досить стажу для отримання соціальної виплати.

    Мінімальна пенсія – 2020 в Україні (по віку), щомісячно:

    • з 01 січня 2020 – 1638 гpн.
    • з 01 липня 2020 – 1712 гpн.
    • з 01 грудня 2020 – 1769 грн.

    Крім того, перерахують щомісячні виплати для тих, хто має більше необхідного стажу для отримання пенсії: стаж понад 35 років для чоловіків, а понад 30 років – для жінок. Такі пенсіонери отримають 1% надбавки від мінімальної пенсії за кожен додатковий рік. Зараз ця сума становить 16,38 гривні, а з 1 липня – 17,12 гривні.

    Зазначимо, що з 1 липня щороку в Україні підвищується розмір мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму, у зв'язку з цим зростає і розмір пенсії.

    До слова, накопичувальну пенсію в Україні можуть запровадити з 1 січня 2021 року.

    Раніше повідомлялося, що пенсіонерам старше 75 років виплатять надбавки.

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