В Україні підвищать мінімальну зарплату: уряд визначив графік



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Кабінет міністрів підвищить рівень мінімальної заробітної плати в Україні з 1 вересня 2020 року

З вересня в Україні планують підвищити мінімальну зарплату до 5 тисяч грн

Уряд на виконання завдання Президента Володимира Зеленського визначив попередній графік підвищення мінімальної заробітної плати в Україні.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

В Офісі президента зазначають, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко зробили відповідні розрахунки, і сьогодні очільник уряду доповів про попередній графік, за яким підвищуватимуть мінімальну заробітну плату.

Зокрема, з 1 вересня цього року її буде збільшено до 5 тис. грн, з 1 січня наступного року – до 6 тис. грн, а з 1 липня 2021-го – до 6,5 тис. грн.

«Виглядає цілком реалістично. Радий, що це можливо реалізувати за рік. Добробут українців – головний показник нашої ефективності», – наголосив Президент.

В ОП нагадали, що, ставлячи завдання Кабінету міністрів підвищити рівень мінімальної заробітної плати, Зеленський підкреслив, що українці заслуговують на гідну зарплату.

Зазначимо, що на 2020 рік з 1 січня розмір мінімальної заробітної плати встановлений у розмірі 4 723 грн. Такий її розмір передбачений у держбюджеті на 2020 рік. який ухвалила Верховна Рада.

Як відомо, станом на 12 червня кількість безробітних в Україні становить 516 тис., що на 76% або 223 тис. більше, ніж на відповідну дату минулого року.

Нагадаємо, у Службі зайнятості розповіли, як підтримують безробітних під час карантину через Covid-19.

До відома, українцям, які втратили роботу і перебували на обліку у Центрі зайнятості, можна звертатися до органу соцзахисту населення, щоб отримати субсидію.

Зазначимо, в ООН вважають, що в Україні понад 6 млн людей можуть опинитися за межею бідності.

Раніше Центр зайнятості дав роз'яснення, які категорії безробітних мають право на виплати.