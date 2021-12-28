«Нова пошта» готує українцям сюрпризи: нові тарифи та послуги з 1 січня
Компанія готує нову послугу з доставки документів за 40 гривень
Компанія «Нова пошта» з 1 січня 2022 року змінює тарифи. За даними пресслужби, поштовий оператор готує для клієнтів п'ять приємних новин із оновленнями тарифів.
По-перше, з 1 січня для українців буде доступна нова послуга з доставки документів за 40 гривень. Зазначається, що ціну зафіксовано на весь 2022 рік і в неї також входить фірмовий картонний конверт.
Також продовжено дію акційного тарифу на доставку поштоматами за 35 грн і післяплату без комісії на перший квартал наступного року.
Однак з 1 квітня 2022 року вартість доставки поштоматом становитиме 45 грн, незважаючи на регіон та розмір посилки.
Зміниться і тариф за доставку, якщо покупець відмовляється від відправлення після огляду посилки у відділенні. З січня його розмір становитиме 15 грн для посилок менше 30 кг, що нижче вартості базового відправлення.
Із наступного року вартість доставки розраховуватиметься залежно від пунктів призначення за трьома тарифними зонами:
- в межах міста та його передмістя;
- між містами України;
- в або з селища міського типу чи села.
Так, при доставці в межах міста та його передмістя тариф розраховуватиметься за вагою посилки:
- маленька – до 2 кг;
- середня – до 10 кг;
- велика – до 30 кг.
Вартість доставки посилки до 2 кг зменшується від 45 до 40 грн, а посилок до 30 кг від 100 до 80 грн.
Також з 1 січня «Нова пошта» змінює тарифікацію на доставку та забір посилок кур'єром і послуга більше не прив’язуватиметься до ваги відправлення.
Будь-яка посилка до 30 кг матиме фіксовану вартість, +30 гривень до стандартної вартості відправлення, а для вантажів понад 30 кг доплатити потрібно 90 грн за кожні 100 грн.
Нагадаємо також, за яким графіком поштовий оператор обслуговуватиме українців у період зимових свят. Отже, 25 та 27 грудня графік роботи відділень та кур’єрської доставки не зміниться, 1 та 7 січня відділення та кур’єри працювати не будуть. 3 1 грудня відділення працюватимуть за графіком суботи, а 3 січня – за графіком неділі.
Також «Нова пошта» запускає власну авіакомпанію. Supernova Airlines розраховує отримати сертифікат експлуатанта у квітні 2022 року.
Також «Нова пошта» попереджала про нову шахрайську схему з посилками.