«Нова пошта» оприлюднила графік роботи на новорічні свята: деталі
Зміни у графіку роботи відділень почнуться із 31 грудня
Один з двох найбільших поштових операторів України, компанія «Нова пошта», не працюватиме два дні: 1 і 7 січня. Відділення закриють на Новий рік і на Різдво. Про це повідомляє пресслужба «Нової пошти».
За даними пресслужби, відділення та адресна доставка компанії працюватимуть за наступним графіком:
- 27 грудня – за звичайним розкладом;
- 31 Грудня – за графіком, за яким працюють у суботу (може відрізнятися залежно від відділення);
- 1 та 7 січня – відділення та кур'єри не працюватимуть. Завантаження посилок в поштомати також не відбуватиметься в ці дні, проте заздалегідь завантажені посилки можна отримати;
- 3 січня – за графіком, за яким працюють у неділю (може відрізнятися залежно від відділення).
Нагадаємо, Новий рік (1 січня) цього року випадає на суботу. Вихідний день переноситься на понеділок, 3 січня. Таким чином, вихідними будуть три дні поспіль.
Різдво Христове (7 січня) випадає на п'ятницю, завдяки чому також буде три вихідних – з 7 по 9 січня.
Детальний графік роботи конкретного відділення можна знайти за посиланням.
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