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    «Нова пошта» оприлюднила графік роботи на новорічні свята: деталі

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    Відділення не працюватимуть два дні на перілд новорічних свят - «Нова пошта» оприлюднила графік роботи на новорічні свята: деталі
    Відділення не працюватимуть два дні на перілд новорічних свят
    фото з відкритих джерел

    Зміни у графіку роботи відділень почнуться із 31 грудня

    Один з двох найбільших поштових операторів України, компанія «Нова пошта», не працюватиме два дні: 1 і 7 січня. Відділення закриють на Новий рік і на Різдво. Про це повідомляє пресслужба «Нової пошти».

    За даними пресслужби, відділення та адресна доставка компанії працюватимуть за наступним графіком:

    • 27 грудня – за звичайним розкладом;
    • 31 Грудня – за графіком, за яким працюють у суботу (може відрізнятися залежно від відділення);
    • 1 та 7 січня – відділення та кур'єри не працюватимуть. Завантаження посилок в поштомати також не відбуватиметься в ці дні, проте заздалегідь завантажені посилки можна отримати;
    • 3 січня – за графіком, за яким працюють у неділю (може відрізнятися залежно від відділення).

    Нагадаємо, Новий рік (1 січня) цього року випадає на суботу. Вихідний день переноситься на понеділок, 3 січня. Таким чином, вихідними будуть три дні поспіль.

    Різдво Христове (7 січня) випадає на п'ятницю, завдяки чому також буде три вихідних – з 7 по 9 січня.

    Детальний графік роботи конкретного відділення можна знайти за посиланням.

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    Теги: свята новорічні свята Нова пошта пошта
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    «Нова пошта» оприлюднила графік роботи на новорічні свята: деталі