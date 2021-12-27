«Нова пошта» запускає власну авіакомпанію: коли розпочнуться польоти

Основними напрямками Supernova Airlines стануть США та Китай

Власна авіакомпанія оператора «Нова пошта» Supernova Airlines розраховує отримати сертифікат експлуатанта у квітні 2022 року. Про це повідомили avianews.com у прес-службі поштового оператора.

Наявність цього документа дозволить новому авіаперевізнику розпочати польоти.

На старті парк Supernova Airlines складатиметься з двох літаків. Це необхідний мінімум для проходження сертифікації згідно з українськими правилами.

У «Новій пошті» розповіли, що попередня угода на постачання першого повітряного судна вже досягнута, і компанія продовжує переговори щодо отримання другого авіалайнера.

Тип літака, який використовуватиме Supernova Airlines, у поштовому операторі не називають. Однак швейцарське видання для авіаційних фахівців ch-aviation.com з посиланням на свої джерела вказує, що йдеться про вантажну версію вузькофюзеляжного літака Boeing 757-200. Цей авіалайнер може літати на далеку відстань без проміжних посадок на дозаправку.

Відразу після отримання сертифіката експлуатанта Supernova Airlines почне оформляти дозволи для польотів до Європи, США та Китаю.

Початкова маршрутна мережа включатиме напрями на Близькому Сході, далі до неї включатимуть міста Європи.

«Основними напрямками Supernova Airlines стануть США та Китай. Ми розраховуємо почати польоти туди в серпні 2022 року», – зазначили у «Новій пошті».

«Нова пошта» зареєструвала дочірню авіакомпанію 1 жовтня 2021 року та внесла до статутного капіталу 70 млн грн. Вона підпорядковуватиметься компанії «Нова пошта Глобал», яка відповідальна за міжнародну доставку.

Гендиректором Supernova Airlines став Ярослав Красножон. До цього він очолював авіакомпанію із турецькими інвестиціями Atlasjet Ukraine.

Новий авіаперевізник обслуговуватиме лише міжнародні рейси та не здійснюватиме рейси по Україні.

Базовими аеропортами Supernova Airlines стануть Бориспіль та Львів. Їх обрали тому, що там розташовані центральні сортувальні станції підрозділу «Нова пошта Глобал».

За допомогою власної авіакомпанії поштовий оператор хоче зберегти швидкість доставки у разі зростання кількості посилок. Наразі поштовий оператор використовує послуги сторонніх авіакомпаній.

21 грудня «Нова пошта Глобал» зафрахтувала літак Ан-124 «Руслан» у «Авіаліній Антонова», щоб доставити до Києва 135 тис. посилок з китайських магазинів, доставка яких з різних причин була затримана у грудні.

Нагадаємо, що «Нова пошта» оприлюднила графік роботи на новорічні свята.

Також «Нова пошта» попереджала про нову шахрайську схему з посилками.

Читайте також: