Організатору механізму фінансування бойовиків терористичної організації «ДНР» оголошено про підозру



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Група осіб, які перебувають з обох боків лінії розмежування, через підконтрольну мережу АЗС на окупованій території надавали фінансову та матеріально-технічну «підтримку» бандам «ДНР»

Співробітники Служби безпеки України залучені до операції Об’єднаних сил під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області викрили організоване угруповання на фінансуванні терористичної організації «ДНР». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували, що група осіб, які перебувають з обох боків лінії розмежування, через підконтрольну мережу заправних станцій на тимчасово окупованій території надавали фінансову та матеріально-технічну «підтримку» діяльності незаконних збройних формувань так званої «ДНР».

Співробітники СБ України встановили, що зловмисники для забезпечення безперешкодної роботи АЗС здійснили подвійну реєстрацію підконтрольних підприємств: у державних органах України і на тимчасово окупованій території. Вони регулярно сплачували податки до так званих фіскальних органів «ДНР».

Для цього вони відкрили рахунки у фейковому «Центральному Республіканському банку ДНР». Учасники угруповання також сприяли діяльності силового та адміністративного блоків: «МВД», «МГБ», «прокуратури» та окупаційним адміністраціям, зокрема здійснювали безперебійне постачання бензину і дизельного пального. Крім того на безоплатній основі зберігали паливно-мастильні матеріали як «мобілізаційний резерв» так званого «1 Армійського корпусу ДНР».

Наразі слідчі СБУ повідомили організатору протиправної схеми про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.