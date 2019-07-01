Ціна на електроенергію ДТЕК Ахметова у новому енергоринку впала на 25%



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Ціна на електроенергію ТЕС ДТЕК на ринку на добу вперед склала 156.9 коп

ДП «Оператор ринку» провів перші конкурентні торги на ринку «на добу вперед» (РСВ). На платформі РСВ було продано 150.9 млн квтг за середньою ціною 159.4 коп за кВт-ч. Ціна на електроенергію ТЕС ДТЕК на ринку на добу вперед склала 156.9 коп, - повідомляється в офіційному релізі компанії.

«За результатами електронних торгів, проведених ДП «Оператор ринку» на ринку РСВ, компанія продала ДТЕК електроенергію своїх ТЕС за ціною 156,9 коп за кВт-ч. Фінальна ціна, яку заплатили споживачі за електроенергію, вироблену ТЕС ДТЕК, виявилася нижче середньозваженої ціни продажу електроенергії іншими виробниками на РСВ і значно нижче цінових обмежень, які встановив Регулятор для торгівлі на РСВ. Ці результати стали можливі завдяки відкритій конкуренції серед генеруючих компаній України», - інформує прес-служба ДТЕК.

Як повідомляв сайт «Наші гроші», у лютому 2019 року тариф ТЕС, що належать енергохолдингу Ріната Ахметова ДТЕК, становив 216,7 коп за кВт-ч. Таким чином, зниження ціни електроенергії, виробленої вугільними електростанціями ДТЕК, знизилася на 25%.

Ринок на добу вперед (РСВ) – це основний біржовий сегмент нового ринку електроенергії, на якому відбувається продаж електроенергії для споживачів на щоденній основі.

Нагадаємо, новий ринок електричної енергії, який функціонує у відповідності зі стандартами ЄС, введений з 1 липня 2019, відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії». Своєчасний запуск ринку є умовою програми співпраці України з МВФ, згідно з якою країна отримає в цьому році 2,5 млрд доларів кредиту, а також надання макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 500 млн євро.

Джерело: Українські новини