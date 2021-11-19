Перша країна ЄС вводить обов’язкову ковід-вакцинацію для всіх

Зараз в Австрії повністю щеплені від коронавірусу близько 66% дорослого населення

Першою країною Європейського Союзу, яка зробила вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для всіх, стала Австрія. Як пише The Guardian, також в країні вводиться повний національний локдаун.

Канцлер Австрії Александр Шалленберг заявив, що країна введе загальний карантин і обов'язкову вакцинацію від Covid-19. Він уточнив, що вакцинація стане обов'язковою з 1 лютого 2022 року, а локдаун набуде чинності вже з понеділка.

«Незважаючи на місяці умовлянь, нам не вдалося переконати достатню кількість людей пройти вакцинацію», – зазначив Шалленберг.

Національний локдаун означає, що населення зможе залишати свої будинки тільки для походу в магазин за покупками предметів першої необхідності і для фізичних вправ. З початку цього тижня в країні діє локдаун для не вакцинованих.

Зазначимо, напередодні був зафіксований черговий антирекорд – в країні з населенням майже 9 млн осіб виявили понад 15 000 нових випадків Covid-19.

Попит на вакцинацію в Австрії в останні дні збільшився, і 66% населення вже повністю щеплені, але це трохи нижче середнього показника по ЄС (більше 67%).

Деталі загального обов’язку вакцинуватися, яке ще потрібно оформити юридично, поки невідомі. Федеральний канцлер допустив, що відмова від щеплення буде вважатися адміністративним правопорушенням з відповідним покаранням. Александр Шалленберг зазначив також, що для людей, які мають медичні протипоказання для щеплення, зроблять виняток.

На запитання про те, як уряд збирається юридично обґрунтувати своє рішення, Шалленберг відповів, що не турбується про це, та нагадав, що вакцинація від віспи теж була обов’язковою.

Також повідомляється, що підсилюючу дозу щеплення рекомендуватимуть робити вже на 4-й місяць після завершення попереднього курсу вакцинації, незалежно від того, якою була перша вакцина.

Нагадаємо, раніше в столиці Австрії Відні розпочали вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років, хоча Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) ще не схвалило імунізацію для цієї вікової групи.

Ще наприкінці жовтня було відомо, що Австрія може запровадити локдаун для невакцинованих. Із понеділка Словаччина вводить локдаун для невакцинованих громадян.

Також стало відомо, що Угорщина введе обов'язкову ревакцинацію для медпрацівників.

Додамо, що вчора майже 300 тисяч українців отримали ковід-щеплення: названо область-лідер.

За даними МОЗ, в Україні від Covid-19 вже померли понад 80 тисяч людей.

Раніше МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.

Також у МОЗ попередили, що незабаром повна вакцинація стане обов'язковою у «жовтих» зонах. Міністерство наразі працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.

Тим часом Рада готує серйозне покарання за підробку covid-документів.

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